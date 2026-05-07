بمشاركة نجوم كرة القدم والموسيقى والسينما .. أديداس تقدم فيلم "Backyard Legends" احتفالًا بكأس العالم 2026

تطلق أديداس لأول مرة فيلم "Backyard Legends"، الذي يجمع كوكبة من نجوم كرة القدم والفن على رأسهم تيموثي شالاميت، ليونيل ميسي، باد باني، لامين يامال، جود بيلينجهام و ترينيتي رودمان، بمناسبة اقتراب كأس العالم 2026.

يروي الفيلم حكاية أساطير بدأت مسيرتها الكروية من الملاعب الشعبية حتى وصلت إلى العالمية، بهدف تذكير عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بأن كل ملعب من الملاعب الشعبية إلى الاستادات، يمكنه أن يصنع أسطورة.

شعار أديداس من وراء هذا العمل الفني هو "أنت تستطيع"، إذ تسعى لإلهام الرياضيين في كل مكان لنشر الحرية والبهجة إلى كل ملعب.

"Backyard Legends" متاح الآن للمشاهدة على قناة أديداس على يوتيوب، حيث تبلغ مدته خمس دقائق.

لمحة عن "Backyard Legends"

يقود الكوكبة المشاركة في الفليم، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار تيموثي شالاميت، الذي يتعرف المشاهدون من خلاله على فريق "لا يُقهر"، مُجسدًا حرية لعب كرة القدم والسيطرة على الملاعب الشعبية لعقود.

يشرع شالاميت في تكوين فريق قادر على مواجهة كلايف وروثي وإسحاق؛ هذا الثلاثي الذي يشكل كتيبة لم تُهزم قط حتى نجحت في الحفاظ على سلسلة انتصاراتها المتتالية وصمدت أمام أجيال. بل أن أسطورتهم قوية لدرجة أنها تفوقت على أساطير التسعينيات كزين الدين زيدان، ديفيد بيكهام وأليساندرو ديل بييرو.

يقول تيموثي شالاميت: "كنت أحلم باللعب مع هؤلاء الأبطال، كما تعلمون؛ لقد كنت أمارس اللعبة وأنا طفل، وأفكر في ركلات بيكهام الحرة وأهداف ديل بييرو وتسديدات زيدان الطائرة، وأحاول تقليدها. أنا عاشق لهذه اللعبة، لذا من الرائع أن أشارك في هذا العمل مع أديداس بمشاركة أفضل من لعبوا كرة على الإطلاق".

وأضاف: "أنا تقليدي، لذا لا أفهم كرة القدم، بل أعرف كرة القدم الأمريكية، وأتوق بشدة لكأس العالم هذا الصيف".

ويشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي، رافينيا، بيدري، فلوريان فيرتس وسانتياجو خيمينيز، حيث يضفي كل منهم مزيدًا من التشويق على قصة أسطورة الثلاثي الذي لا يُقهر.

كيف تجمع حملة "أنت تستطيع" بين الماضي والحاضر والمستقبل في فيلم " Backyard Legends "؟

على خلفية موسيقى تصويرية تُثير الحنين إلى الماضي، وأزياء شوارع التسعينيات، وتقنيات التصوير التناظري، وتسريحات الشعر التي ميّزت تلك الحقبة، يمزج الفيلم بين أحدث تقنيات الرسوم المتحركة الحاسوبية والمؤثرات البصرية ليُجسّد حقيقة بسيطة: "الملعب الشعبي هو المكان الذي يختفي فيه الضغط وتبدأ منه الأساطير. لأنه سواء كان ملعبًا صغيرًا أو موقف سيارات أو رقعة من العشب أو حتى مسرح كأس العالم، فإن اللعبة ملك من يلعبون بحرية".

يقول فلوريان آلت؛ نائب رئيس قسم الاتصالات العالمية في أديداس: "الجميع يتذكر ذلك الشعور؛ اللعب من أجل المتعة فقط، بلا ضغوط، ولا توقعات. مع ’Backyard Legends‘، نحن نحتفل بتلك الحرية. إنه تذكير بأن الإيمان بالذات والمرح هما عقلية الفوز الحقيقية. وبينما يتوجه رياضيونا واتحاداتنا إلى أكبر مسرح رياضي هذا الصيف، حيث كأس العالم، نحن نعلم أن الضغط جزء من الرياضة، ونسمع ذلك منهم مباشرة. وبينما نشجع التنافسية، فإن طموحنا هو إلهام الجميع لتجريد ذلك الضغط من سلاحه من خلال اللعب بحرية والإيمان بـ ’أنت تستطيع‘. هذا أمر مهم للمحترفين واللاعبين الهواة على حد سواء؛ في كل رياضة، وفي كل جزء من العالم. لا تتحدد اللعبة بالمسرح، أو الجمهور، أو الكاميرات. بل تتحدد بأولئك الذين يلعبون بحرية، حيث يمكن للجميع صنع أسطورة".

رسائل نجوم كرة القدم





يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس نجوم الكرة المشاركين في "Backyard Legends"، حاملًا رسالة إلى كل موهبة في الملاعب الشعبية: "لقد بدأت مسيرتي الكروية في فناء منزلي في مسقط رأسي بروزاريو؛ بلا ضغوط، فقط متعة وحرية ولعب مستمر. أتمنى أن يجد كل طفل صغير يمارس كرة القدم نفس البيئة، التي تسمح له بالاستمتاع بالساحرة المستديرة كما هي. صحيح أنه مع مرور السنوات تغير ملعبي وزاد الضغط، لكن أسلوب في اللعب لم يتغير أبدًا".

في الإطار نفسه، تحدث النجم الإنجليزي جود بيلينجهام: "اللعب مع أصدقائي شكل شخصية اللاعب الذي أنا عليه اليوم. لقد بدأت باللعب في ملاعب المدرسة والشوارع؛ طريقة مداعبتي للكرة ومراوغتي للاعبين وتحكمي باللعبة، كل ذلك بدأ في ملعب شعبي".

فيما يوضح الحاصل على الكرة الذهبية الفرنسي عثمان ديمبيلي: "بدأ كل شيء في مسيرتي عندما كنت ألعب كرة القدم مع أصدقائي على ملاعب لا مادلين في إيفرو. أتذكر تلك الأوقات، كنت ألعب في الشوارع وفي الملاعب الشعبية، وخلال فترات الاستراحة في المدرسة؛ أسجل الأهداف، أراوغ صديقي المقرب مصطفى. كل تلك الذكريات وأفضل مباريات لي سأحملها إلى كأس العالم 2026".

أخيرًا، تقول لاعب كرة القدم الأمريكي ترينيتي رودمان: "من الرائع أن أرى كأس العالم للرجال يقام في بلدي. أعتقد أن هذا سيساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على اللعبة، ما يساعد على تطورها في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. أتمنى أن يُلهم هذا الحدث الكروي الكثير من الأطفال سواء الذكور أو الإناث ويبدأوا في ممارسة كرة القدم كما فعلت عندما كنت صغيرة".

ما هو دور أديداس في كأس العالم؟

تمثل أديداس جزءًا أساسيًا من الحدث العالمي، بصفتها المزوّد الرسمي للكرات والأطقم الرياضية لـ14 اتحادًا مشاركًا في كأس العالم 2026، حيث تستعد لبطولة لا تُنسى، ستكون حاضرة خلالها على أكبر ملاعب العالم وفي كل مكان.

لمشاهدة فيلم "Backyard Legends"، قم بزيارة قناة أديداس على يوتيوب من هنا.