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فتح النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الاتحاد السابق، صندوق ذكرياته مع العميد السعودي الذي لعب بين صفوفه في فترة ذهبية، كاشفًا عن كواليس علاقته بالمغربي عبد الرزاق حمدالله وحقيقة مفاوضاته للانتقال إلى الهلال خلال هذه الفترة.

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رومارينيو انضم إلى الاتحاد في صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ولعب بقميص العميد لمدة 6 سنوات كاملة استطاع خلالها أن يحقق لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي، وخاض مع الفريق 220 مباراة سجل خلالها 100 هدف وقدم 30 تمريرة حاسمة.

وخلال مقابلة للبرازيلي رومارينيو، مع برنامج "المنتصف" عبر فضائية الإخبارية السعودية، تطرق إلى الحديث عن زميله السابق عبد الرزاق حمدالله، قائلًا: "بالفعل، أنا أفضل من حمد الله في عدد الأهداف وكذلك في عدم التسبب في المشاكل".

واستدرك: "لكن دعني أوضح الأمر للجماهير بصورته الصحيحة.. حمد الله لاعب تنافسي ودائمًا يريد أن يثبت للجميع أنه يستحق الأفضل يتنافس مع نفسه، وأنا شخصيًا لم يحدث بيني وبينه خلاف داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف النجم البرازيلي صاحب الـ35 عامًا: "جماهير الاتحاد ليست الأفضل فقط في الدوري السعودي بل هي الأفضل في المنطقة العربية، كانوا يدعمونني ويوبخونني أحيانًا بسبب عشقهم الكبير للنادي، لكني دائمًا كنت أشعر بحبهم لي، وحتى يومنا هذا أرى أنهم يدعمون لاعبيهم من منطق حبهم للنادي".

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وعند سؤاله عن كواليس مفاوضات الهلال السابقه معه، أجاب رومارينيو: "هل تلقيت عرضًا من نادي الهلال أثناء وجودك في الاتحاد؟"، علق البرازيلي: "نعم حدث ذلك، لكن لم يتواصلوا معي مباشرة، لكن انتظروا حتى رحيلي عن النادي وتفاوضوا معي، وعندما تعثرت مستحقاتي المالية مع الاتحاد فاوضني الهلال بصفتي لاعبًا حرًا".

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وواصل البرازيلي، حديثه قائلًا: "شعرت بالسعادة طبعًا عندما علمت بمفاوضات الهلال لأنه فريق كبير، لكني كنت مقررًا من البداية أن أبقى في الاتحاد وفي اليوم التالي تحدث معي مسؤولي النادي وقاموا بسداد مستحقاتي المتأخرة وبقيت مع النادي الذي اعتبرته بيتي".

وتطرق المحترف البرازيلي إلى ملف شارة القيادة، حيث قال: نونو سانتو كان يرى أنني الأحق بشارة القيادة في ظل وجود الفرنسي كريم بنزيما، ورغم ذلك أنا لا أمتلك شخصية قيادة كحامل الشارة، بينما أمارس القيادة من نوع آخر حيث أتحدث مع اللاعبين في غرفة الملابس وأنصحهم وهذا ما أراه الأمثل لنموذج القيادة".

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رغم أن رومارينيو كتب سطورًا ذهبية خلال مسيرته مع الاتحاد، إلا أنه عندما رحل عن الفريق في صيف 2024 انتقل إلى نادي نيوم السعودي وصنع معه مسيرة مميزة أيضًا، حيث لعب بين صفوفه خلال موسم 2024-2025 وقاد الفريق للفوز بدوري الدرجة الأولى السعودي والتأهل إلى دوري الأضواء ومن ثم انتقل إلى عدة محطات بين الريان القطري وفيتوريا البرتغالي قبل أن يحط الرحال في نادي بورتوغيزا دي ديسبرتوس البرازيلي حاليًا.