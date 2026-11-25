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فاجأ الفنان الكوميدي المصري رامز جلال الوسط الرياضي بظهوره المثير في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، حيث استهدف البرتغالي جوزيه مورينيو بطلب مباشر ومفاجئ للرحيل عن العاصمة الإسبانية.

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استغل رامز جلال وجوده في الصفوف الأمامية بملعب سانتياجو برنابيو" خلال مباراة ريال مدريد ضد أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، لتحريض "السبيشال وان" على تولي القيادة الفنية لأحد أكبر الأندية العربية، في لحظة خطفت الأنظار بعيدًا عن أحداث المستطيل الأخضر.

ووثق الممثل الكوميدي هذه اللحظات عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، حيث نادى مورينيو بصوت مرتفع طالباً منه ترك الفريق الإسباني والتوجه فوراً إلى القاهرة. وقال جلال في المقطع المنشور: "مورينيو، دعك من ريال مدريد وتعال لتدريب الأهلي، عموتة رحل، ياسين منصور سيمنحك فيلا يا مورينيو، عصام سراج مدير التعاقدات في الأهلي سيأتي وينهي الصفقة غدًا".

أثار تصرف الفنان المصري دهشة موظفي ملعب البرنابيو الذين لم يفهموا طبيعة العبارات التي كان يصرخ بها باللغة العربية، لكن المقطع سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل جلال مع متابعيه بسؤال طريف عبر إنستجرام، قائلاً: "نبعت العقد يا مورينيو؟"، وذلك بالتزامن مع فوز ريال مدريد العريض في النهاية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، بفضل تألق كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأردا جولر.

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ورغم أن مورينيو لم يبدِ أي رد فعل مباشر على صياح جلال نظراً لتركيزه العالي في المباراة وتوتره من النتيجة، إلا أن جماهير الأهلي تفاعلت بقوة مع الفيديوهات، معتبرين إياها تعبيرًا عن حب النادي وحرص الجميع على استعادة مكانته الطبيعية.

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وتأتي هذه المزحة في توقيت حساس يعيشه النادي الأهلي المصري، الذي أعلن رسميًا إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون مساء الاثنين الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرض الفريق لهزيمته الأولى تحت قيادة عموتة أمام فريق بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد.

هذه الخسارة زلزلت جدران النادي الأهلي، حيث تجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن الفريق السماوي المتصدر ونقطتين عن الزمالك الوصيف.

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وبالفعل، بدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تحركاتها المكثفة للتعاقد مع مدير فني جديد يعيد التوازن للفريق، حيث وضعت قائمة تضم عدة أسماء محلية وأجنبية، يأتي على رأسها حسام البدري المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء وسامي قمصان المدرب العام السابق للفريق والمدرب الحالي للمقاولون العرب.