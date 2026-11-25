كلمة واحدة فقط: "الإسماعيلي"، مرفقة بثلاثة رموز تعبيرية غامضة (كرة قدم، شخص يتساءل، ووجه يبحث عن إجابة). هكذا، وبضغطة زر على منصات التواصل الاجتماعي، نجح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في إحداث زلزال داخل الوسط الرياضي المصري.

لم يحتج الرجل إلى بيانات رسمية أو مؤتمرات صحفية؛ فاسمه وحده كفيل بترجمة هذا التلميح إلى سيناريو واحد لا ثاني له: رغبة حقيقية في اقتحام قلعة الدراويش واستثمار الملايين لإعادة إحياء العملاق النائم.

سجل حافل بصناعة الملوك وانتشال الكيانات

الحساب الرسمي لبيراميدز

لم يكن تفاعل الجماهير المصرية مع تغريدة "أبو ناصر" من فراغ، فالذاكرة الكروية لا تزال تحتفظ ببصماته الواضحة حين دخل السوق المصري من بوابة الصفقات المدوية؛ داعمًا لناديه المفضل الأهلي بأسماء ثقيلة كصلاح محسن وتجديد عقد عبد الله السعيد، ومهديًا الغريم التقليدي الزمالك صفقات من العيار الثقيل رسمت ملامح جيل كامل، مثل أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، والمدرب السويسري كريستيان جروس.

لكن التحول الدرامي الحقيقي في مسيرته الاستثمارية تجلّى في تجربة بيراميدز، هناك، اشترى آل الشيخ نادي "الأسيوطي" المغمور، وضخ فيه دماءً جديدة ونجومًا بحجم البرازيلي كينو وعبد الله السعيد، ليحوله في زمن قياسي من فريق يصارع للبقاء إلى قوة ضاربة، ورغم انتقال الملكية لاحقًا لمستثمر إماراتي، فإن البذرة التي زرعها آل الشيخ أثمرت فريقًا مرعبًا توج بكأس مصر "مرتين"، دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر الإفريقي، كأس القارات الثلاث، وكسر احتكار القطبين.

ولم تتوقف طموحات الرجل عند حدود القاهرة، بل عبرت البحر المتوسط نحو إسبانيا في عام 2019، حين استحوذ على نادي ألميريا مقابل 20 مليون يورو، ليقوده للعودة إلى "الليجا" ومقارعة كبار إسبانيا لموسمين قبل أن يبيعه لمجموعة استثمارية، هذه المحطات تؤكد أن تركي آل الشيخ لا يدخل مجالًا إلا ليترك أثرًا مدويًا، وهو ما يفتح باب الأمل على مصراعيه أمام جماهير الإسماعيلي بأن المنقذ المنتظر قد وصل أخيرًا.

لماذا الإسماعيلي تحديدًا؟.. 3 كنوز تبحث عن صائغ

عندما يبحث مستثمر بحجم تركي آل الشيخ عن مشروع رياضي يجمع بين العائد المادي والمجد الجماهيري، فلن يجد تربة أخصب من الإسماعيلي، لثلاثة أسباب جوهرية تجعله صفقة رابحة بكل المقاييس:

التاريخ والشعبية الجارفة: على عكس تجربة الأسيوطي التي افتقدت للظهير الجماهيري، يمتلك الإسماعيلي قاعدة شعبية عريضة متعطشة للبطولات داخل وخارج مدينته، بالإضافة إلى إرث تاريخي كأول نادٍ مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا (1969) وبطل الدوري 3 مرات وكأس مصر "مرتين"، ودخول مستثمر ينقذ النادي من الاندثار سيجعل منه بطلًا شعبيًا في لحظات.

منجم الذهب والمواهب: ظل الإسماعيلي لعقود طويلة المصنع الأول للمواهب الكروية في مصر والرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية والأهلي والزمالك. تحت قيادة استثمارية ذكية، يمكن تطوير هذا القطاع ليصبح ماكينة لتفريخ وتصدير النجوم إلى الدوريات الخارجية، مما يحقق عوائد مالية ضخمة تغذي خزينة النادي ذاتيًا.

الحصن المنيع (ستاد الإسماعيلية): يمتلك النادي ملعبًا تاريخيًا خاصًا به، لطالما كان كابوسًا مرعبًا لكل المنافسين في أحلك الظروف، وهي ميزة إستراتيجية يفتقدها عملاقا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، اللذان لا يزالان يبحثان عن حلم الاستاد الخاص.

كواليس الصفقة وشروط المستثمر.. بين طموح الـ 80% وسقف الـ 60%

خلف بريق الأحلام الجماهيرية، تقف أرقام دقيقة وشروط حاسمة تحدد شكل الصفقة ومصيرها، وبحسب ما كشفه الإعلامي إبراهيم فايق، فإن أي تحرك محتمل سيكون استثمارًا شخصيًا من مستثمر عربي شهير دون تدخل صناديق استثمار عامة أو سيادية، لكنه يضع على الطاولة 5 شروط جوهرية لإتمام الصفقة:

1- مباركة الدولة المصرية: تذليل كافة العقبات والتحديات الروتينية لضمان سرعة تسيير الصفقة ونجاحها.

2- حق انتفاع طويل الأمد لاستاد الإسماعيلية: منح صلاحيات كاملة لتطوير البنية التحتية وتحويله إلى استاد عالمي يليق باسم النادي وجماهيره.

3- أرض إيجار لأكاديمية عالمية: تخصيص مساحة مناسبة داخل الإسماعيلية لإنشاء أكاديمية تكتشف المواهب وتعيد النادي كمنبع للكنوز المدفونة.

4- صلاحيات إدارية كاملة (100%): حرية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بمصالح النادي.

5- نسبة حاكمة تصل إلى 80%: لتعويض حجم الخسائر والمديونيات المتراكمة على مدار عقود والتي قادت الفريق إلى دوري الدرجة الأدنى.

في المقابل، وضع الواقع الإداري والمالي سقفًا مختلفًا؛ إذ أوضح محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي في تصريحات صحفية، أن هناك تواصلًا من أكثر من مستثمر عربي ومصري مع محافظ الإسماعيلية ووزارة الشباب والرياضة للاستثمار في شركة الكرة، لكن الجمعية العمومية وافقت على نسبة مستثمر تصل إلى 60% كحد أقصى من إجمالي أسهم شركة الكرة، من أجل منح المستثمر حق إدارة أمواله وقرارات استثماراته مع الحفاظ على حقوق النادي وهويته وأصوله.

كما كشف رائف أن الأزمة الأشد ضغطًا تتمثل في مديونيات قطاع كرة القدم التي تبلغ 3 ملايين دولار، وهو ملف يحتاج إلى سيولة عاجلة لتسوية الالتزامات واستعادة الاستقرارـ وهنا تبرز نقطة التفاوض الحاسمة: هل يلتقي طموح المستثمر الباحث عن نسبة حاكمة وصلاحيات واسعة مع سقف الـ 60% الذي أقرته الجمعية العمومية؟

توقيت الضربة.. ورسائل التهديد للثلاثي الكبير

لم يكن توقيت تلميح تركي آل الشيخ عشوائيًا؛ فقد جاء بعد 48 ساعة فقط من السقوط المدوي للأهلي أمام بيراميدز (تجربة آل الشيخ الأولى) بثنائية نظيفة، في مباراة فرض فيها السماوي شخصيته واعتلى صدارة الدوري، معلنًا عن نفسه كوحش كاسر يهدد عرش الكرة المصرية.

في هذه اللحظة تحديدًا، ألقى آل الشيخ بطُعم "الإسماعيلي"، ليرسم في مخيلة الجماهير الصفراء سيناريو مذهلًا: إذا كان قد صنع من نادٍ بلا تاريخ وحشًا يلتهم الكبار، فماذا سيفعل بعملاق يملك التاريخ والجمهور والملعب؟ وسرعان ما اشتعلت منصات التواصل بفيديوهات الترحيب بـ "أبو ناصر"، بل ووصل الأمر إلى تأليف أغاني خاصة تطالبه بشراء نسبة من شركة الكرة وإعادة الدراويش إلى عصرهم الذهبي.

لكن صدى هذه التغريدة لم يتوقف عند حدود الإسماعيلية، بل وصل كإنذار شديد اللهجة إلى أروقة الأهلي والزمالك وبيراميدز:

الأهلي: الذي يعيش حالة من إعادة ترتيب الأوراق والبحث عن مدرب جديد وصفقات قوية في يناير لاستعادة توازنه، يدرك أن ظهور قطب رابع مدعوم ماليًا وجماهيريًا سيعقد مهمته المحلية والإفريقية.

الزمالك: الغارق في أزماته المالية وديونه التي تكبل حركته، والذي يسابق الزمن لتأسيس شركة كرة والبحث عن مستثمر ينتشله، سيجد نفسه أمام منافس جديد قد يسبقه بخطوات في سوق الانتقالات.

بيراميدز: الطرف الأكثر هدوءًا واستقرارًا حاليًا، يدرك جيدًا أن نقطة ضعفه الوحيدة هي غياب الجماهيرية؛ لذا فإن عودة الإسماعيلي مدججًا بالمال والجماهير معًا ستسحب منه البساط وتضعه في اختبار هو الأصعب منذ تأسيسه.

بيت القصيد

بين تلميح غامض على شاشة هاتف، و3 ملايين دولار تنتظر الحل، وفجوة تفاوضية بين 60% و80%، تبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن السؤال الأهم في الكرة المصرية: هل يولد "وحش الإسماعيلية" من جديد ليلتهم الجميع؟