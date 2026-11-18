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سباعية بيضاء.. وسكالوني يكشف عن وجهه المرعب

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في ليلة كروية ساخنة احتضنها ملعب "ماريو ألبرتو كيمبيس"، وجّهت كتيبة المدرب ليونيل سكالوني رسالة شديدة اللهجة للعالم أجمع، كاشفةً عن عمقها الفني المرعب بفوز كاسح ومستحق على منتخب كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، خلال مواجهة ودية.

لم تكن هذه السباعية مجرد نتيجة عريضة، بل كانت ترجمة حقيقية لسيمفونية من الاستحواذ المطلق واللمسة الحاسمة التي فرضها "راقصو التانجو" منذ صافرة البداية وحتى النهاية.

واستغل سكالوني هذه المواجهة لمزج خبرة النجوم الكبار بحيوية المواهب الصاعدة، فكانت النتيجة لوحة فنية تؤكد أن كتيبة "الألبيسيليستي" باتت تمتلك خيارات لا تنضب؛ حيث تجلى الفارق الفني الشاسع منذ اللحظات الأولى بفضل الأداء التكتيكي المرن الذي شل حركة الضيوف تمامًا.

كيف خنق سكالوني خصمه؟

قدّم أبطال العالم درسًا تكتيكيًا قاسيًا، فكّكوا من خلاله التكتل الدفاعي لمنتخب كوستاريكا المنهك، في مباراة شهدت هيمنة أرجنتينية مطلقة بنسبة استحواذ بلغت 76% و22 تسديدة على المرمى. وعلى الصعيد الفني، اعتمدت الأرجنتين أسلوب الاستحواذ العالي المركّز على خلق الزيادة العددية في أنصاف المساحات، حيث كان الثنائي إنزو فيرنانديز وماكسيمو بيروني بمثابة "المايسترو" في غرفة المحركات، حيث أكملا النصيب الأكبر من تمريرات الفريق الناجحة التي وصلت إلى 938 تمريرة، في رقم يكشف حجم هيمنة الألبيسيليستي على اللقاء.

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وارتكزت الخطة على استدراج الخطوط الوسطى لكوستاريكا إلى الأمام قبل ضرب المنافس في عمق دفاعه؛ ومع التزام أجوستين جياي وريكاردو فيجا بأقصى أطراف الملعب، اضطر رباعي الدفاع الكوستاريكي للتمدد، مما فتح ثغرات شاسعة استغلها كل من نيكو باز وجوليان ألفاريز ببراعة، ليتوّج الفريق هذا التفوق بـ 175 تمريرة ناجحة في الثلث الهجومي الأخير، أسفرت عن 7 أهداف بطرق متنوعة.

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في المقابل، حاول منتخب كوستاريكا بقيادة مدربه براين رويز التحصن بتكتل دفاعي عميق، لكنه افتقر إلى المرونة الجانبية لمجاراة تحركات الأرجنتينيين. وكانت اللقطة التكتيكية الأبرز هي "الضغط العكسي" الشرس لرجال سكالوني؛ فكلما فقدوا الكرة، استعادوها في لمح البصر، ليحرموا كوستاريكا من الحصول على أي ركلة ركنية ويُجبرونهم على الاكتفاء بتسديدتين فقط على المرمى طوال اللقاء.

نيكو باز يعزف منفردًا

Getty Images

ورغم التألق الجماعي اللافت، خطف الشاب نيكو باز الأضواء كأفضل لاعب في المباراة خلال 45 دقيقة فقط شارك فيها، حيث أظهر المهاجم الواعد فهمًا استثنائيًا للمساحات، وافتتح مهرجان الأهداف في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 38، واضعًا فريقه على سكة الانتصار مبكرًا. هدفه الأول، الذي جاء بصناعة متقنة من إنزو فيرنانديز، عكس غريزته التهديفية القاتلة، بينما أظهر هدفه الثاني هدوءًا وثقة تفوق سنوات عمره، ولم يكتفِ باز بدور الهداف، بل لعب كمحطة ربط مثالية، متراجعًا إلى عمق "صانع الألعاب" لتهيئة المساحات أمام جوليان ألفاريز، الذي بدوره بصم على ثنائية حاسمة في الشوط الأول.

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كانت تحركات باز دون كرة هي الشرارة التي أشعلت طوفان الأرجنتين؛ فبسحبه المستمر للمدافعين خارج مناطقهم، فتح الطريق أمام أليكسيس ماك أليستر للتسلل داخل منطقة الجزاء دون رقابة، وحتى بعد استبداله بين الشوطين بالواعد فرانكو ماتانتونو - الذي خطف الأنظار بدوره بتسجيل هدفين في الشوط الثاني - ظل الأساس المتين الذي وضعه باز هو الفارق الحقيقي، في أداء يُبرهن على أن الفلسفة الفنية لسكالوني تسري بسلاسة في عروق الجيل الجديد.

ما بعد الأسطورة: جيل ذهبي يحمل الراية

وتُثبت هذه الملحمة الكروية أن الكرة الأرجنتينية نجحت في تجاوز أصعب اختباراتها التاريخية، ألا وهو حقبة ما بعد اعتزال الأسطورة الخالدة ليونيل ميسي، فبدلًا من الاعتماد على سحر الفرد الواحد، باتت الأرجنتين تمتلك اليوم منظومة جماعية صلبة، يقودها جيل استثنائي من المواهب الشابة والنجوم الناضجين أمثال نيكو باز، جوليان ألفاريز، فرانكو ماتانتونو، وإنزو فيرنانديز، إذ تحوّل المنتخب إلى ماكينة عمل جماعية متكاملة لا تتوقف عند غياب أي اسم مهما بلغ حجمه، لتضمن بقاء "التانجو" على عرش الكرة العالمية لسنوات طويلة مقبلة.

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واختُتمت السهرة الكروية بأبهى صورة، حين هز أليكسيس ماك أليستر الشباك في الدقيقة 78، قبل أن يختتم ماتانتونو السباعية في الدقيقة 88 مستثمرًا تمريرة حاسمة اتسمت بالإيثار من جوليانو سيميوني، وبينما كانت ليلة قاسية لكوستاريكا كشفت هشاشة تحولاتها الدفاعية، أرسلت الأرجنتين إنذارًا شديد اللهجة لجميع منافسيها: حتى بعد رحيل قائدها التاريخي، لا تزال الماكينة الأرجنتينية تعمل بدقة متناهية وتُطرب عشاق المستديرة.

ماتانتونو يسطع بعيدًا عن مدريد

مع انطلاق الشوط الثاني، أضفى دخول الشاب فرانكو ماتانتونو بُعدًا هجوميًا جديدًا للأرجنتين، إذ سمح ميله للعمق من الجهة اليمنى بتحويل دفة الهجوم إلى ناحيته وزاد من الكتلة الهجومية للتانجو، وهو ما عجزت كوستاريكا عن إيقافه، لتنهال الأهداف المتأخرة وتحسم المواجهة تمامًا.

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ولم يكن تألق هذا الفتى الشاب مجرد مشاركة عابرة، بل كان إعلاناً صارخاً عن ولادة نجم من طراز رفيع يفرض اسمه بقوة على الساحة العالمية، ففي موسم استثنائي يؤكد فيه علو كعبه، أثبت جوهرة ريال مدريد المنتظرة أنه يتجاوز مرحلة الواعدين بكثير؛ إذ نزل بديلًا في الشوط الثاني ليتحكم بإيقاع اللعب كيفما شاء، ويوقع على ثنائية رائعة عكست جرأة وثقة نادراً ما تجتمعان في لاعب بعمره.

وأثبت تميزه بالتحرك الذكي بين خطوط الخصم وصناعته للفارق من أنصاف الفرص، أن الأرجنتين لا تعتمد على أسماء بعينها، بل تنجب باستمرار مواهب فذة تصنع المجد في أكبر الملاعب الأوروبية وخارجها، ويضع أيضًا مسؤولية كبيرة على جوزيه مورينيو مدرب الملكي بعدم التفريط في هذه الموهبة التي ينعم بها فيورنتينا على سبيل الإعارة.