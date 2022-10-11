ضمك والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة ضمك والاتحاد في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023

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ضمك X الاتحاد

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ضمك - الاتحاد الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

18:15 السعودية، 17:15 مصر شاهد VIP ملعب سلطان بن عبدالعزيز

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نهاااااااااية المباراة بالتعادل الإيجابي بين ضمك والاتحاد بهدف لكل فريق

81' بطاقة صفراء من نصيب الشمراني

71' فاصل مهاري ممتع وجميل من عبد الرزاق حمدلله، قبل أن يشتت الدفاع الكرة لركنية

70' تسديدة قوووووية من الزين ولكن جروهي يمسك بالكرة

68' جوووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لضمك، عررضية رائعة من الجهة اليسرى وعررضية مميزة من دوراتي في الزاوية اليمنى لجروهي الذي لم يحرك ساكنًا

66' أووووووووووه ماذا أهدرت يا كورونادو؟ البرازيلي ينفرد تماما بالمرمى، يحاول لعب الكرة ساقطة من فوق الحارس ولكنها تمر بجوار القائم

62' قررريبة للاتحاد، كورونادو يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكنها تعلو العارضة بقليل

61' بطاقة صفراء لمدافع ضمك بسبب تدخل قوي على حمدلله، وبطاقة أخرى للحارس مصطفى زغبة بسس اعتراضه على قرار الحكم.. خطأ للاتحاد على حدود منطقة الجزاء

56' تمرريرة بإتجاه حمدلله ولكن زغبة يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

53' فررصة لضمك، عررضية تصل إلى فاروق شافعي ورأسية قووية ولكن الكرة في يد جروهي

بداية الشوط الثاني

ختام الشوط الأول بتقدم الاتحاد على ضمك بهدف نظيف سجله عبد الرزاق حمدلله قبل صافرة نهايته

45' خطيرررررة لضمك، عررضية رائعة من الجهة اليسرى ورأسية قوووية من شافعي ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيمن

45' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبد الرزاق حمدلله يسجل الأول للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول.. ركنية تصل إلى المهاجم المغربي الذي سدد الكرة برأسه بشكل رائع في المرمى

33' تسديدة قوووية من العربي هلال سوداني ولكن الكرة تعلو العارضة

30' أووووووووووووووه القائم والعارضة يحرمان الاتحاد من هدف محقق! تسديدة الصحفي الرائعة ترتطم بالقائم الأيمن قبل أن ترتد إلى كورنادو الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تصطدم بالعارضة

22' ضغط متواصل من الاتحاد بحثا عن الهدف الأول

14' عررضية من الشمراني ولكن الكرة عالية وبعيدة تماما عن المرمى

8' أووووووووووووووووووووه القائم يحرم رومارينهو من تسجيل الهدف الأول للاتحاد

6' خطأ لفريق ضمك بعد عرقلة العربي هلال سوداني قبل أن يبدأ إحدى المرتدات لفريقه

1' أووووووووه دفاع ضمك ينقذ الاتحاد من هدف محقق! عررضية من الجهة اليسرى، يشتتها الدفاع وتصل إلى رومارينهو الذي يمرر إلى عبد الرزاق حمدلله ويسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - عمر هوساوي - مد الله العليان

برونو هنريك - طارق حامد

كورونادو - رومارينهو - مروان الصحفي

عبد الرزاق حمدلله

تشكيل ضمك:

التشكيل | 4-4-2

مصطفى زغبة

عبدلله العمار - إبراهيم النخلي - فاروق شافعي - حسن الشمراني

أحمد الزين - آدم ماهر - دوماجوج أنتوليتش - منصور حمزي

برونو دا سيلفا - العربي هلال سوداني

أما ضمك فيعيش فترة جيدة وبداية موسم مميزة جعلته في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

يدخل النمور المباراة بهدف الفوز للعودة إلى المركز الثاني الذي خسره لصالح الطائي.

أعزائي المتابعين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ضمك والاتحاد، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب سلطان بن عبدالعزيز

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