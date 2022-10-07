أبها والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة أبها والنصر في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023

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أبها X النصر

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أبها - النصر الجمعة 7 أكتوبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

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Shahid

80' تسديدة قووووية لجوستافو ولكن الشمري يتألق ويتصدى للكرة

79' تسديبدة قووووية من ماتيتش ولكن الكرة تمر فوق القائم.. ركلة مرمى للنصر

65' خطيرررررة للنصر، عررضية من كونان يشتتها الدفاع وتصل إلى تاليسكا الذي يسدد الكرة قووية ولكن الشمري يشتت الكرة لركنية

تبديل لفريق أبها بخروج ميكسوني ودخول بقير

53' خطيرررررة للنصر، ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى العمري الذي يسددها برأسه قووية ولكن الشميري يتصدى لها وتخرج لركنية

48' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الغنام يسجل الهدف الثاني للنصر، تمريرة رائعة من النعجي إلى سلطان الذي سيطر على الكرة بشكل رائع وسددها بقوووة في المرمى

47' عررضية من أبو بكر، الشمري يفشل في الإمساك بالكرة ولكن الدفاع يشتت الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على أبها بهدف نظيف

45' تعطل اللعب لعلاج عبد الإله العمري

41' بطاقة صفراء لجوستافو بعد تدخل قوي على سعيد حمسل لاعب أبها

34' خطيرررة للنصر، تمريرة رائعة بإتجاه النجعي الذي يسيطر عليها بشكل رائع ويسدد ولكن الشمري يتألق ويتصدى لها

24' عرررضية من الجهة اليسرى لأبها، رأسية من كايسيدو ولكن الكرة تصل سهلة في يد أوسبينا

20' بطاقة صفراء للمدافع سعد ناطق، وخطأ للنصر

16' أوووووه السلولي يهدر فرصة خطيرررة لأبها، تمريرة طووولية رائعة تضع سعد أمام المرمى، ولكنه يفشل في مراوغة مدافع النصر، ويفوت فرصة لا تضيع لتسجيل التعادل

12' سيطرة من النصر عقب إحراز الهدف الأول، أبها يحاول اللعب على المرتدات

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووول جوستافو يسجل الهدف الأول للنصر، خطأ فادح من الشمري في التمرير، جوستافو ينقض على المدافع قبل أن يلمس الكرة، يخطفها وينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك

انطلاق المباراة

تشكيل أبها:

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله الشمري

سعيد حمسل - سعد ناطق - عبدالله الزوي - ساري عمرو

زكريا سامي - ماتيتش

رياض شراحبيلي - سعد السلولي - ميكسوني

كايسيدو



تشكيل النصر:

التشكيل | 4-2-3-1

أوسبينا.

جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو، سلطان الغنام.

لويس جوستافو، الخيبري.

عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا.

فينسنت أبو بكر.





أما أبها فلم يحقق سوى انتصار وحيد في الجولة الأولى على الرائد ويتواجد في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

يدخل العالمي المباراة بهدف الفوز بعد التعادل السلبي مع الاتحاد ويحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة أبها والنصر، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.