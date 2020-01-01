瓜迪奥拉续约陷入停滞 曼城处理时间已所剩无几

这位加泰罗尼亚教练坚持表示，繁忙的日程安排限制了自己与俱乐部高层进行新合同谈判的可能性。

瓜迪奥拉仍然没有决定他在曼城的未来，而他与蓝月亮的现有合同，即将进入最后7个月。

一直有传闻称曼城主帅已经准备好在本赛季结束后离开伊蒂哈德球场，而目前这家曼彻斯特豪门仍然在等待他是否愿意再执教至少一个赛季。

瓜迪奥拉在近期接受采访时并没有谈到有关续约谈判的问题，而在这个赛程紧密的赛季，他目前的所有注意力都放在了一线队的比赛中。

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然而，国际比赛日的间歇期给了这位加泰罗尼亚人一个机会，用来认真考虑他的下一步行动，因为他现在的合同只剩下短短7个月期间。

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得到之前两周的短暂休息将会是瓜迪奥拉3月底之前的最后一次，一直到2021年年初，曼城将至少每周踢两场比赛。

这是瓜迪奥拉在伊蒂哈德球场执教的第五个赛季，这是他在一家俱乐部效力的最长时间，此前他只在巴塞罗那效力了4年，在拜仁效力了3年。

近期他曾暗示自己愿意更长久的留在蓝月亮，而不是重返诺坎普，在巴萨候选主席维克多·丰特表示愿意将其带回巴塞罗那时，他在接受采访时予以了否认。

瓜迪奥拉在10月底说:“我在这里非常开心，很高兴来到曼彻斯特，希望这个赛季我能做得更好，能在这里待得更久。”

这表明他想留在曼城，因为这是一家完全按照他喜欢的方式运作的俱乐部。

不过瓜迪奥拉目前似乎只愿意接受一份延长12个月执教期限的续约合同，他似乎并不打算效仿弗格森爵士与温格，这两人分别在曼联和阿森纳呆了20多年。

这位49岁的主帅的续约问题不能持续太久，因为球员们需要新鲜的想法来保持他们的动力。

上个赛季，曼城落后英超冠军利物浦18分，而在本赛季，他们经历了更为惨淡的开局，只赢下了不到一半的联赛，在积分榜上暂列第十，瓜迪奥拉在新赛季经历了自己执教生涯最糟糕的开局。

他强调未来的不确定性不会影响到他的执教表现，伤病和季前赛的缺席才是导致曼城在赛季初遭遇困难的原因。

“当他们在球场上的时候，他们绝对会和教练一起做任何事情，因为他们非常专业，他们想要表现得很好，”他表示。“我的续约问题并没有带来什么变化，绝对什么都没有。”

曼城迫切希望尽可能长地留住他们认为是世界上最好的教练，在赛季开始前，俱乐部主席穆巴拉克坚持认为俱乐部和教练之间的关系意味着任何交流都是愉快的。

“佩普和我非常清楚对俱乐部而言什么才是正确的选择，什么不是。我们对未来的看法和对俱乐部成功的期望是一致的，”他这样表示。

“我再次强调，这将是一次舒适的谈话，对佩普，对我，对俱乐部而言都是最好的方式。”

如果瓜迪奥拉决定结束在曼城俱乐部的生活，蓝月亮也已经拟订了一个潜在的接班人名单，够力足球已经了解到，RB莱比锡的朱利安·纳格尔斯曼和前托特纳姆热刺主教练波切蒂诺都是潜在的候选人之一。

瓜迪奥拉是曼城俱乐部历史上最成功的教练，在他执教的四年中总共赢得了两次英超冠军和四次国内杯赛冠军。

不过他们在欧冠中的表现仍饱受质疑，曼城屡次在欧冠赛场上折戟沉沙，没能完成夺得冠军的任务。

瓜迪奥拉从未带领曼城突破过四分之一决赛，而他们在2019年和2018年分别输给英超劲敌托特纳姆热刺和利物浦，这样的微弱差距仍让人感到沮丧。

上赛季的出局尤其令人失望，曼城在里斯本表现不佳，在八强中就被明显弱于自己的法国劲旅里昂所淘汰。

曼城目前正处在再次进入淘汰赛阶段的边缘，只要在下周与奥林匹亚科斯的比赛中拿到一分，他们就能确保自己进入本赛季的欧冠16强。

然而，有人担心，本赛季紧张的赛程可能会影响所有英格兰俱乐部在欧洲和英超的夺冠机会。

撑过2021-22赛季可能会给瓜迪奥拉一个更好的机会去挑战更多的荣誉，就像他在职业生涯中所做的那样。

还有一个诱人的前景是梅西有可能转会来到伊蒂哈德球场，阿根廷人仍然对巴萨有所不满，在上赛季末与西班牙豪门闹出分手矛盾后，他将在明年夏天继续寻求自由转会。

俱乐部仍然希望瓜迪奥拉能留在这里更长久一些，但他的未来仍不确定，直到任何正式的续约协议被宣布。