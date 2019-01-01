比利亚：马竞知道菲利克斯有多强 所以才给1.26亿欧

这位37岁的球员完全有信心这位年轻的超级巨星将闪耀西甲。

前马德里竞技前锋大卫·比利亚支持若昂·菲利克斯在万达大都会取得成功。

这名本菲卡的年轻球员完成了价值1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.41亿美元)的转会，带着令人印象深刻的表现离开了这家葡萄牙球队，在那里他攻入了令人印象深刻的15粒进球，并在上赛季的26场顶级联赛中打入9粒进球。

这么一大笔钱被用来购买一名相对不成熟的球员，但是比利亚支持他的前俱乐部对这名19岁前锋的评价。

“考虑到马竞所支付的金额以及他们处理这些问题的能力，他们在没有确定他的情况下是不会签下他的。”这位经验丰富的前锋告诉够力足球：“我没有看到他打很多比赛，但是如果他能上场，马竞的球迷们会感激他的。你可能会失败，但如果你把一切都留在球场上，人们会很高兴。我在马竞只呆了一年，经历了起起落落，我进了15个球，我们赢得了联赛冠军，球迷们仍然感谢我。”

比利亚今年37岁，在日本的J联赛中效力于神户胜利船。他很享受这种体验，直到他的身体告诉他时间到了，他才会停下来。

“多年来，人们一直在讨论我的退役，但我仍在继续。”他说：“我很自豪在我这个年纪还能踢出这样的水平。我不怎么考虑未来，因为一切都变了很多。我的合同到12月到期，到时候我再看情况。这个身体在对我做出反应，所以我要踢球。当一名球员退役时，那是因为我的身体将不再运转。但这不是我的情况，我热爱这项运动。”

比利亚有着传奇般的职业生涯，他曾环游世界，在他的巅峰时期效力于西班牙的许多顶级俱乐部，包括瓦伦西亚和巴塞罗那。

他在美国职业足球大联盟待了近5年，曾短暂租借到澳大利亚甲级联赛的墨尔本城，今年年初在日本签约。

他获得了了一长串的荣誉，包括为巴萨赢得的一个欧冠冠军，以及为西班牙赢得的一个欧洲杯冠军和一个世界杯冠军。