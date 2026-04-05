يُتوقع انضمام محمد إهاتارين إلى فينورد، ويحدد على الفور قيمة انتقاله

يكشف هانز كراي جونيور في برنامج «Goedemorgen Eredivisie» عن محادثة دارت بينه وبين داني بويز حول محمد إهاتارين. ويرى مدرب فورتونا سيتارد وجهة واحدة محددة لإهاتارين، الذي كشف بعد ذلك عن قيمة شرطه الجزائي.

اتصل كراي جونيور ببويز للحصول على موافقته على استضافة إهاتارين في برنامج ESPN. "تحدثت معه لفترة طويلة على الهاتف، ثم قال: 'إذا تمت إضافة الـ 15% الأخيرة واستمرت في التدريب طوال الصيف، فستكون إضافة قوية لفريق فينورد'"، هكذا أخبر المراسل اللاعب المغربي.

يريد كراي جونيور أن يعرف ما إذا كان بويز قد قال ذلك لإهاتارين من قبل، وعندها لم يستطع اللاعب إخفاء ضحكته. "نعم، لقد تحدثت معه عن ذلك."

ثم يتساءل لاعب كرة القدم السابق في أندية مثل AZ ’67 و Brighton & Hove Albion عن المركز الذي سيلعب فيه إهاتارين. "جناح أيمن متأخر، على ما أعتقد"، يجيب.

بعد ذلك، يتساءل كراي جونيور عن المبلغ الذي يتعين على الأندية دفعه للتعاقد مع اللاعب من أوتريخت. "كانت قيمة فسخ العقد ثلاثة ملايين، لكن فورتونا لن تعرقل الأمر إذا جاء نادٍ يرغب في دفع مبلغ أقل"، يكشف. "هل يعرف وكيل أعمالك ذلك بالفعل؟"، يسأل كراي جونيور، فيؤكد إهاتارين ذلك.

تقاطع المذيعة فريزيا كوسينيو أرياس الاثنين ضاحكة. "حسناً، الآن يعرف بقية هولندا ذلك أيضاً. صفقة رابحة!" ثم تسأل المراسلة البالغة من العمر 67 عاماً عما إذا كانت فورتونا لن تطلب حقاً ثلاثة ملايين مقابل إهاتارين، الذي يبدو أنه يفكر قليلاً في إجابته.

"ممكن. ما أعرف ما هي خططهم، لكنهم ما رح يصعبوا الأمور. أنا جيت مجانًا، فمش رح يصعبوا الأمور بسبب فرق بسيط"، يعترف.