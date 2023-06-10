يٌذكره بنفسه؟ .. نجم الهلال يعلق على إصابة دي بروينه في نهائي دوري أبطال أوروبا

النجم البلجيكي خرج في الشوط الأول ولم يستطع استكمال لقاء نهائي دوري الأبطال بسبب الإصابة

صدم النجم البلجيكي كيفين دي بروينه جماهير فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول، في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلانو الإيطالي، ولكن أحد نجوم الهلال علق على الأمر.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره إنتر ميلانو مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، الذي يقام على استاد أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

وقام سلمان الفرج نجم نادي الهلال وقائده، بالتعليق على إصابة كيفين دي بروينه في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأن ما حدث يُذكره بنفسه!

ونشر الفرج عبر حسابه على تطبيق سناب شات صورة من متابعته للمباراة، وعلق عليها قائلًا: "عندما تكون الإصابة ظالمة وتمنع الجماهير المحبة من المتعة".

ويعاني سلمان الفرج من الكثير من الإصابات، أبرزها كان في مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، بافتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم قطر 2022، حيث خرج بين الشوطين ولم يستطع استكمال المواجهة.