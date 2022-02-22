يويفا يحسم نقل نهائي دوري الأبطال: سنراقب الوضع في أوكرانيا وروسيا باستمرار

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء تغييرات بخصوص مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكانت قد أشارت التقارير أن "يويفا" قد يضطر إلى نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، من مدينة سان بطرسبرج الروسية، على خلفية الأحداث السياسية بين روسيا أوكرانيا.

المباراة النهائية لهذا الموسم من المقرر أن تقام في ملعب "جازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية يوم 28 مايو، كما يتم تحديده مسبقًا قبل انطلاق البطولة.

ماذا قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟

ونشر "يويفا" بيان عبر موقعه الرسمي، إذ قال: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يراقب الوضع في أوكرانيا وروسيا باستمرار وعن كثب".

وأضاف: "حاليًا، لا توجد خطط لتغيير مكان إقامة النهائي".

أي ملعب سيحتضن النهائي في حال التغيير؟

بحسب التقارير الإنجليزية فإن ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن، سيكون بديلًا محتملًا.

يذكر أن نهائي الموسم الماضي قد تم نقله من مدينة إسطنبول إلى بورتو قبل ثلاثة أسابيع فقط من انطلاق المباراة، بعد أن تم وضع المدينة التركية على القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

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