الاتحاد الأوروبي: أصحاب الحقوق يطلبون من السعودية اتخاذ إجراء حاسم ضد "بي أوت كيو"

هل تتخذ السعودي إجراءًا ضد بي أوت كيو؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي "FIFA"، والاتحاد الآسيوي والدوري الألماني والإنجليزي والإيطالي، بشأن أنشطة beoutQ بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على أنه الجميع يدين بأقوى العبارات الممكنة، بما وصفه بالسرقة المستمرة لممتلكاته الفكرية، من قبل مذيع القرصنة المعروف باسم "بي أوت كيو".

وجاء نص البيان كالآتي:

عملنا بشكل جماعي مع مستشار قانوني دولي، من أجل مراقبة وتجميع الأدلة ضد بي أوت كيو، والتي يتم بث برامجها بشكل منتظم وعلى نطاق صناعي على أساس غير قانوني، فإننا نشعر بالرضا لأن بي أوت كيو تعمل على وجه التحديد، لاستهداف العملاء في المملكة العربية السعودية.

خلال الـ15 شهرًا الماضية، تحدثنا إلى 9 مكاتب محاماة في المملكة العربية السعودية، وكلهم رفضوا التصرف بالنيابة عنا بمختلف الطرق.

بصفتنا مالكي حقوق الملكية، توصلنا إلى نتيجة للأسف، ليس من الممكن أن يكون لدينا مستشار قانوني في المملكة العربية السعودية، ليكون قادر على التصرف نيابة عنا في تقديم شكوى بشأن بي أوت، كيو، ونشعر بأننا استنفذنا جميع الخيارات المعقولة لمتابعة هذه الأزمة بالسعودية، ولا نرى سوى متابعة بي أوت كيو وحل هذه المشكلة الخطيرة، المتمثلة في القرصنة بوسائل أخرى.

رحبنا بالبيانات التي صدرت عن وزارة الثقافة والإعلام السعودية، والحكومة السعودية ضد بي أوت كيو، ومع ذلك نظرًا لحجم القرصنة في المملكة العربية السعودية، فالقرصنة مستمرة بدون هوادة، ونطلب من الوزارة والحكومة السعودية اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة ضد بي أوت كيو.