يوهان كاباي يعود لأوروبا من بوابة شالكة

النجم الفرنسي بدون نادي منذ رحيله عن النصر الإماراتي في يناير

اقترب لاعب الوسط الفرنسي يوهان كاباي، من العودة مرة أخرى لأوروبا بعد فترة قصيرة قضاها بالدوري الإماراتي.

كاباي رحل عن كريستال بالاس في يوليو 2018، منتقلاً إلى نادي النصر، قبل أن يصبح لاعباً حراً في يناير الماضي.

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صحيفة "ليكيب الفرنسية، أكدت أن صاحب الـ33 عاماً، قرر العودة مرة أخرى لأوروبا من بوابة الدوري الألماني.

وأوضحت أن شالكة يعتبر هو الطرف الأقرب للتعاقد مع لاعب الوسط المخضرم هذا الصيف.

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ويواجه النادي الألماني منافسة شرسة مع العديد من الأندية الفرنسية لضم اللاعب.

يذكر أن كاباي لعب 12 مباراة بقميص النصر الإماراتي، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين في بطولة الدوري العربي.