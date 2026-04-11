يوهان ديركسن يرى فينورد يتخذ قرارًا مؤلمًا: «هذه أكبر هزيمة ممكنة»

يعتبر يوهان ديركسن أن تعيين كاسبر فان إيك مستشارًا يمثل «أكبر إخفاق ممكن» للطاقم الطبي في نادي فينورد. وقد صرح بذلك في برنامج «Vandaag Inside».

وقد أفاد موقع 1908.nl هذا الأسبوع أن فان إييك (69 عامًا) قد أعيد إلى فينورد لدعم الطاقم الطبي. والأمل معقود عليه في المساعدة على وقف موجة الإصابات.

فقد عانى فينورد طوال الموسم من عدد كبير من الإصابات. وفي الوقت الحالي، يوجد في قائمة المصابين كل من توماس بيلين، وجيرنوت تراونر، وبارت نيوكوب، وسيم ستاين، وليو ساور، وجيس سمال، وأنيل أحمد هودزيتش.

ويشكك ديركسن في قرار فينورد بتعيين فان إييك. "تم استدعاء كاسبر للمساعدة. وهذا هو أكبر فشل يمكن أن يواجهه الجهاز الطبي في أي نادٍ. لكن كاسبر لديه بالطبع اتصالات مباشرة مع المستشفى. يمكنه إرسال اللاعبين إلى الأخصائيين."

فان إيك ليس غريباً على فينورد. فقد شغل منصب طبيب النادي بين عامي 2010 و2021. وسيكون دوره الجديد مع فريق روتردام داعماً في المقام الأول. وهذا يعني أنه لن ينضم بشكل كامل إلى الطاقم الطبي، وعلى الأرجح لن يجلس في مقاعد البدلاء.

يوم الأحد، سيزور فينورد فريق NEC، في مباراة مباشرة على المركز الثاني في دوري VriendenLoterij Eredivisie. يجد رينيه فان دير جيب صعوبة في التنبؤ بمن سيفوز بالمباراة.

"قد تسير الأمور عكس ما نريد. سأشعر بالاستياء الشديد إذا انتهت المباراة بنتيجة 0-1 وأصيب مشجعو NEC بخيبة أمل كبيرة. هذا ممكن. لأنني أعتقد أن NEC يعتقد الآن: الأمر سهل للغاية. لا يمكن أن يفشل هذا."

وينطبق هذا الرأي على ديركسن أيضًا. "لا أحد في نيميجن يتوقع أن يفوز فينورد في نيميجن. لكن هذا ممكن جدًا، لأن نيك يمكن أن يخسر أمام أي فريق. لكنني آمل ألا يحدث ذلك"، يختتم دي سنور.