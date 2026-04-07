يوهان ديركسن: «كيف استطاع أياكس شراءه؟ إنه عديم الفائدة ومعيب!»

يوهان ديركسن لا يفهم سبب قيام أياكس بتعزيز صفوفه بضم مارتن بايس في الشتاء الماضي. هذا ما صرح به في برنامج «Vandaag Inside».

خلال البرنامج المذكور، أراد رينيه فان دير جيب أن يقول شيئًا عن حارس مرمى أياكس. "مارتن بايس. آه، يا فتى..."، هكذا بدأ حديثه. "رأيته يفعل شيئًا مرة أخرى، ففكرت: لهذا السبب ترتدي القفازات."

ثم يتم عرض مقطع من الدقيقة 86 من مباراة أياكس ضد إف سي توينتي (1-2). يحاول بايس إبعاد الكرة عن خط المرمى، لكنه يفشل في ذلك لأنه يلمس الكرة أولاً بقدمه الثابتة.

"إنه يرتدي القفازات لسبب ما، ويلفريد"، يواصل فان دير جيب ضاحكًا. "أقسم لك بذلك."

كما أن ديركسن غير معجب بحارس مرمى أياكس. "إنه حارس مرمى فاشل. كيف أمكنهم شراؤه، رينيه؟"

"إذا كنت بحاجة إلى حارس مرمى في أياكس، فإنك تجلب حارسًا متمرسًا يجلس على مقاعد البدلاء في نادٍ آخر. كان هذا حارسًا عديم الفائدة في أوتريخت. ثم تخلصوا منه"، يختتم ديركسن.

استحوذ أياكس على بايس في أوائل فبراير من نادي دالاس، بعد رحيل ريمكو باسفير إلى هيراكليس ألميلو. وقد لعب اللاعب الدولي الإندونيسي حتى الآن ست مباريات مع فريق أمستردام. وحافظ على شباكه نظيفة مرتين.