يونيون برلين | ممثل المعسكر الشرقى يرفع شعار الوفاء للجماهير

احتل نادي يونيون برلين العناوين الأولى في الإعلام الألماني والعالمي في الأيام الأخيرة بعد إعلانه عن مبادرة فريدة من نوعها، النادي قرر طبع صور جماهيره التي توفت ورفعها في المدرجات أثناء اللقاء الأول له في البوندسليجا أمام لايبزج حتى يتسنى لهم أن يكونوا جزءاً من اللحظة الأهم في تاريخ النادي، والتي لم يتح له العمر فرصة معايشتها.

My God. This is great.



Union Berlin gonna debut in for first time.



How club celebrate it?



By printing out club posters with pics of fans’ relatives passed away before seeing club promoted.



THIS IS WHAT FOOTBALL IS ABOUT!

fuck your marketing pic.twitter.com/1ZrQ4qTeW5