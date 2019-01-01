يونس يقترب من الرحيل عن نابولي إلى الليجا

ذو الأصول اللبنانية خارج حسابات أنشيلوتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر صحفية إسبانية أن لاعب نابولي أمين يونس في طريقه للانضمام لصفوف سيلتا فيجو خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يلعب يونس إلا 25 دقيقة فقط منذ انضمامه لوصيف الدوري الإيطالي مطلع هذا الموسم، وغاب عن تشكيلة الفريق بسبب تعدد الإصابات.

وقالت "ماركا" إن اتفاقاً تم بين اللاعب الألماني ذو الأصول اللبنانية للرحيل إلى سيلتا فيجو معاراً لمدة ست أشهر بداية من يناير الجاري.

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وأشار التقرير أن سيلتا يبحث عن تدعيمات لإنقاذ موسمه بعد ما خسر في آخر أربعة لقاءات واحتلاله المرتبة السابعة عشر بالليجا.

وانتقل يونس إلى نابولي مجاناً الصيف الماضي، ولكن دخل قبلها في نزاع مع ناديه بسبب تصريحات نقلت عنه بأنه لا يريد اللعب مع الفريق الإيطالي.

وسبق ليونس تمثيل المنتخب الألماني في خمس مباريات دولية، وشارك معه في التتويج بكأس القارات 2017.