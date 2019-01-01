يونس محمود: مواجهة إيران مختلفة

قائد منتخب العراق السابق يتحدث عن المواجهة المرتقبة بين العراق وإيران

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر يونس محمود قائد منتخب العراق السابق عن رضاه على أداء المنتخب العراقي وفوزه على اليمن بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس الأمم الآسيوية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وحسم منتخب أسود الرافدين تأهله لدور الـ 16، بعد حصاده للنقاط الست من فوزه على فيتنام بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى، قبل الانتصار على اليمن في الجولة الثانية أيضًا.

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وقال يونس محمود الذي قاد منتخب العراق للفوز باللقب الآسيوي عام 2007: "توقعاتي كانت صحيحة للمباراتين، مباراة العراق المقبلة ستكون مختلفة لإنها المحك الرئيسي، أعرف إننا نمتلك لاعبين كبار يستطيعون الذهاب بعيدًا في البطولة".

وشدد يونس محمود في تصريحاته لقناة الكأس القطرية على أهمية مواجهة المنتخب الإيراني، رُغم ضمانهما التأهل.

وتعتبر مواجهة العراق وإيران من أبرز المواجهات المنتظرة في البطولة، بسبب كونهما من المرشحين للفوز بها، فضلًا عن تاريخ العلاقات المتوتر بين البلدين.