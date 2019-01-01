يونس محمود: بطولة آسيا ستحول كيروش لبطل قومي في إيران
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محمد عماد فيسبوك تويتر
أكد النجم العراقي المعتزل يونس محمود أن الفوز بكأس أمم آسيا هو تحدٍ من نوع خاص بالنسبة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران.
وقال اللاعب المتوج بكأس أمم آسيا مع منتخب أسود الرافدين: "كيروش مدرب يبحث عن البطولة، هي بالنسبة له نوع من التحدي، الصحف الإيرانية تتحدث دومًا عن عدم الفوز بالبطولة الآسيوية، تتحدث عن نجاحه في التأهل لكأس العالم وفشله في التتويج آسيويًا، لذلك فهو يريد الفوز بالبطولة الآسيوية للخروج من إيران بطلًا قوميًا".
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كما أضاف يونس محمود: "الصحافة الإيرانية تتحدث عن فشل كيروش في البطولات المجمعة، ونجاحه في تصفيات كأس العالم خاصة في الانتصار على أرضه".
يشار إلى أن إيران ستواجه منتخب اليابان في نصف نهائي البطولة يوم الأحد.