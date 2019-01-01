يونس محمود: اليابان ستتوج بكأس أمم آسيا

النجم العراقي المعتزل يونس محمود يتوقع فوز محاربي الساموراي بكأس الأمم الآسيوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

توقع يونس محمود النجم العراقي المعتزل فوز منتخب اليابان بالنسخة السابعة عشر في كأس أمم آسيا التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول فبراير.

اللاعب المتوج بالبطولة الأسيوية مع منتخب العراق عام 2007 قال في تصريحاته لقناة الكأس القطرية: "أنا أصر على حديثي وأن اليابان ستتوج بالبطولة".

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منتخب اليابان حامل لقب كأس الأمم الآسيوية عام 2011 سيلتقي بالمنتخب الإيراني يوم الاثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من يناير في قبل نهائي البطولة.

أما نصف النهائي الآخر فسيجمع بين المنتخب المضيف الإمارات ومنتخب قطر يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من يناير.

يذكر أن منتخب العراق كان قد ودع البطولة من دور الـ 16 بعد الهزيمة من منتخب قطر بهدفٍ مقابل لا شيء.