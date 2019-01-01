بلهندة: مُصريّن على التتويج كأس أمم إفريقيا وانتقاد رينارد غريب

لاعب المغرب يدافع عن مدربه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يونس بلهندة، لاعب منتخب المغرب، على أن منتخب كوت ديفوار قويًا، وأن المواجهة التي ستجمع بينهما ستكون مختلفة عن التي جمعتهما في تصفيات كأس العالم 2018.

المنتخب المغربي سيواجه نظيره الإيفواري مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا 2019.

بلهندة قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المنتخب الإيفواري يعلم كل كبيرة وصغيرة عنا، ونحن كذلك، ولكننا قادرين على الفوز بالمباراة".

لاعب المغرب تابع: "حققنا الفوز على كوت ديفوار في تصفيات كأس العالم، ولكن مباراة الغد ستكون مختلفة تمامًا".

🗣️هيرفي رينارد رداُ على شائعات تدريب المنتخب المصري 🇪🇬#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/5IDoKvp6HE — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

يونس بلهندة واصل: "نمتلك الإصرار على التتويج بهذه البطولة، ونتمنى أن لا نبث روح الإحباط بين اللاعبين".

لاعب جالطة سراي التركي أتم تصريحاته قائلًا: "لا أعرف لماذا ينتقدون هيرفي رينارد، فهو مدرب رائع، وحقق الكثير مع المنتخب في كأس العالم، وانتقاده أمر غريب".

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ويسعى منتخب المغرب لحسم التأهل إلى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا، وذلك بعد الفوز في مباراته الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد.