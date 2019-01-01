يونج يسخر من بوجبا بسبب ركلة الجزاء أمام برايتون

بوجبا أعاد ما فعله مرة أخرى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سخر الظهير الإنجليزي، أشلي يونج، من زميله الفرنسي بول بوجبا، بسبب طريقة لعبه لركلة الجزاء أمام برايتون الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمت السخرية من طريقة بوجبا في تسديد ركلات الجزاء، والتي كررها مرة أخرى، بعد هدفه في شباك إيفرتون من ركلة جزاء أهدرها بعد 28 خطوة، لكنه تابعها ونجح في إيداعها الشباك. وقال أشلي يونج، الذي ارتدى شارة قيادة الشياطين الحمر في لقاء الأمس، ساخرًا من زميله أثناء تسديد ركلة الجزاء: "نعم، أنه يفعل هذا مرة أخرى".

Yep. He’s doing that run up again 🤣🤘🏾 pic.twitter.com/Xj8xXUJUhN — Ashley Young (@youngy18) January 19, 2019

وكان المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشار قد علق أمس على ما قام به بطل العالم: "أنه يسجل أهدافًا، إذا كان يجد راحة في ذلك، الأهم أن تسكن الكرة الشباك".

وتابع: "لم أكن أفعل هذا سابقًا بتلك الطريقة، لكن الطريقة التي يسجل بها جيدة بشكل كافي".

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(📸: @afcasiancup)#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/eInb09k17N — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

ورفع بوجبا رصيده التهديفي إلى 8 أهداف الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي و10 في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.