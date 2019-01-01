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الدوري الإنجليزي الممتاز

يونج يسخر من بوجبا بسبب ركلة الجزاء أمام برايتون

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Getty Images
بوجبا أعاد ما فعله مرة أخرى

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سخر الظهير الإنجليزي، أشلي يونج، من زميله الفرنسي بول بوجبا، بسبب طريقة لعبه لركلة الجزاء أمام برايتون الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمت السخرية من طريقة بوجبا في تسديد ركلات الجزاء، والتي كررها مرة أخرى، بعد هدفه في شباك إيفرتون من ركلة جزاء أهدرها بعد 28 خطوة، لكنه تابعها ونجح في إيداعها الشباك. وقال أشلي يونج، الذي ارتدى شارة قيادة الشياطين الحمر في لقاء الأمس، ساخرًا من زميله أثناء تسديد ركلة الجزاء: "نعم، أنه يفعل هذا مرة أخرى".

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وكان المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشار قد علق أمس على ما قام به بطل العالم: "أنه يسجل أهدافًا، إذا كان يجد راحة في ذلك، الأهم أن تسكن الكرة الشباك".

وتابع: "لم أكن أفعل هذا سابقًا بتلك الطريقة، لكن الطريقة التي يسجل بها جيدة بشكل كافي".

ورفع بوجبا رصيده التهديفي إلى 8 أهداف الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي و10 في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

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