يؤكد استمرار رونالدو؟ تين هاج يحسم موقف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات

تين هاج يستبعد خروج رونالدو من يونايتد هذا السوق

يبدو أن الأمور في مانشستر يونايتد تشير إلى بقاء كريستيانو رونالدو مع الفريق الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، بعد فشل خروجه في سوق الانتقالات الحالي.

وكان البرتغالي يبحث عن الانتقال بعيدًا عن أولد ترافورد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث أعلن عن هذه الرغبة في بداية الصيف، لكن وكيله جورج مينديش لم يستطع إيجاد الحلول المناسبة.

وتحدث المدرب إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي حول سوق يونايتد، وأوضح أن الفريق يحتاج لوجود اللاعبين أصحاب الجودة خاصةً في المراكز الهجومية، مما يعني أن خروج الدون بات صعبًا للغاية الآن.

ماذا قال تين هاج؟

قال تين هاج: "في الأقسام الهجومية نحتاج إلى التعزيز، هناك العديد من المباريات التي يجب تغطيتها، 3 مباريات في الأسبوع".

وواصل: "خاصةً بالنسبة للاعبين المهاجمين، يتعبون بشكل أسرع لأنهم يركضون أكثر بكثافة أعلى، نحن بحاجة إلى أرقام، لكن ليس فقط الكمية، نحن بحاجة إلى الجودة".

وعن سوق انتقالات يونايتد بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني أضاف: "ستكون هذه نهاية سوق الانتقالات، لكن عندما تكون هناك فرصة عظيمة علينا أن نكون يقظين دائمًا مع هذا النادي الكبير".

ماذا يعني حديث المدرب الهولندي؟

أشار تين هاج في حديثه إلى رغبته في الحصول على عدد أكبر من اللاعبين في خط الهجوم، مما يعني أن فريقه سيحاول المحافظة على القائمة الحالية أو تدعيمها، لكن لن يخرج رونالدو أو غيره من الأسماء الهجومية هذا الصيف.

كما أوضح أن سوق انتقالات يونايتد ينتهي بقدوم أنتوني، مما يؤكد على بقاء كريستيانو رونالدو في فريق الشياطين الحمر هذا الموسم مع كتيبة المدرب الهولندي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة فريق ليستر سيتي يوم الخميس في ختام الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.