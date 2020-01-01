أسطورة ريال مدريد: يوفيتش لا يعرف معنى النجاح

يوفيتش لم يتقبل تمامًا فكرة النجاح في ريال مدريد

أكد بريدراج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق أن لوكا يوفيتش لم يتقبل تمامًا فكرة النجاح في ريال مدريد.

كان الصربي واحدًا من أكثر المهاجمين تسجيلًا للأهداف في كرة القدم الأوروبية الموسم الماضي مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 27 هدفًا في 48 مباراة في جميع المسابقات.

كان ريال مدريد قد دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات مقابل الحصول على خدمات لوكا يوفيتش من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وكان من المتوقع أن يحصل المهاجم على تصنيف كبير عند وصوله إلى سانتياجو برنابيو.

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ولكنه عانى في موسمه الأول مع الميرينجي حيث سجل يوفيتش هدفين فقط في 24 مباراة، بينما فشل في الحصول على مكان أساسي في تشكيل زيدان بسبب وجود كريم بنزيما.

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يرغب مدريد في التخلص من يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية ، حيث ورد أن آرسنال من بين أولئك الذين هم على استعداد للحصول على خدماته.

ويعتقد مياتوفيتش أن يوفيتش فشل في اغتنام الفرصة التي منحها له عملاق الدوري الإسباني وأنه لم يبذل قصارى جهده ليكون قصة نجاح في النادي.

وقال أسطورة مدريد في برنامج El Larguero: "أود أن أتحدث عن موهبة يوفيتش أو أهدافه ، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وتابع "جاء يوفيتش إلى مدريد بعد موسم رائع العام الماضي لكنه فشل مع ريال مدريد، يبدو أنه لم يفهم الفكرة الرئيسية - فكرة النجاح في ريال مدريد".

سيعود ريال مدريد إلى العمل يوم الأحد بعد توقف دام حوالي 3 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وسيواجه نظيره إيبار .

وأكمل مياتوفيتش حديثه : "التفكير في عودة الدوري الإسباني ، بالإضافة إلى إمكانية لقاء دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر مع مانشستر سيتي ، أعرف من مصادر جيدة جدًا أن لاعبي ريال مدريد متحمسون للغاية".

واختتم "يريدون إنهاء الموسم بالفوز بلقب آخر. جميع اللاعبين مقتنعون بإمكانية تحقيق ذلك مرة أخرى. في الواقع ، أخبرتني العديد من المصادر أن لاعبي ريال مدريد يفكرون في هزيمة مانشستر سيتي".

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.