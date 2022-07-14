يوفيتش: كريستيانو رونالدو وفلاهوفيتش ساعداني على الانضمام إلى فيورنتينا!

ما علاقة رونالدو بخطوة يوفيتش؟

كشف لوكا يوفيتش سر الخطوة التي اتخذها بالرحيل إلى فيورنتينا، مؤكدًا أن كلًا من كريستيانو رونالدو ودوسان فلاهوفيتش قد ساعداه على اتخاذها.

الصربي الدولي تم تقديمه في ملعب أرتيميو فرانكي لاعبًا لفيورنتينا، وذلك لمدة موسمين قابلين للتجديد لموسمين إضافيين في بند يتم تفعيله بدءًا من 2024.

ويملك ريال مدريد 50% من حقوق بيع يوفيتش لأي نادٍ في المستقبل من فيورنتينا.

وقال يوفيتش عن أسرار هذه الخطوة: "لقد قلت ذلك مرارًا، من الأشياء الجيدة أن آتي هنا وأرتدي هذا القميص، العديد من لاعبي البلقان لعبوا هنا وهو ما يمنحني حافزًا إضافيًا، مستعد لتقديم الأفضل وعمل ما يريده المدرب".

وأضاف يوفيتش في المؤتمر الذي قدم فيه: "تدربيت بشكل جيد في فترة الإجازة، وأشعر أنني لائق بشكل جيد، لدي مشكلة بسيطة صحية لا أعتقد أنها ستؤثر على مستقبلي".

وأردف: "من الحقيقي أنني ألعب بشكل أفضل مع مهاجم مساعد، ولكنني لعبت فترة كمهاجم وحيد سواء في فرانكفورت أو ريال مدريد، لقد أتيت إلى هنا لخدمة الفريق، المدرب يقرر النظام وأنا أفعل ما يتطلبه الأمر".

وأكد يوفيتش أنه لم يتحدث مع أنشيلوتي "ولكنه واحد من أفضل المدربين في التاريخ، وكان من دواعي حظي أن أعمل معه كمدرب".

وقارن الصربي بين موقفه وموقف دوسان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا السابق ويوفنتوس الحالي قائلًا: "دوسان عمل بشكل جيد في إيطاليا وأسعى للوصول لنفس نجاحه، نحن زميلان في المنتخب الوطني وخصمان في الدوري الإيطالي، دعنا نرى ما سيحدث".

وأشار إلى أنه أخبره بـ"أشياء جيدة عن النادي والمشجعين، وهذا ساعدني في تقرير خياري".

يوفيتش سيرتدي القميص رقم 7 في فيورنتينا الموسم المقبل، وهذا هو رقم أيقونته كريستيانو رونالدو الذي يؤكد يوفيتش أن تجربته السابقة في إيطاليا مع يوفنتوس قد ألهمته، وعن هذا يقول: "لقد اخترت رقم 7 لأنني لم أجد العديد من الأرقام التي تروقني شاغرة، وهذا لحسن الحظ كان متاحًا، كريستيانو رونالدو يلهمني كثيرًا، وأتمنى أن أفعل ما فعله في إيطاليا".