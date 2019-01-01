يوفيتش قد يغادر ريال مدريد معارًا

هل يتخلى زيدان على يوفيتش؟

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كشفت تقارير صحفية صربية أنّ زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، غير مقتنع بما يقدمه لوكا يوفيتش في الفترة التحضيرية ومستعد للتخلي عنه على سبيل الإعارة.

يوفيتش انضم إلى ريال مدريد قادمًا من فرانكفورت خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ أشهر صحيفتين في صربيا ذكرتا أنّ صاحب الـ 21 عامًا لن يكون له مكانًا في تشكيل ريال مدريد للموسم المقبل وسيرحل معارًا.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب لم يسجل أي هدف في الفترة التحضيرية ولم يقدم المستوى المرجو منه ولذلك قرر زيدان إرساله على سبيل الإعارة.

"ماركا" أكدت أنّ رغم مصداقية صحف صربيا إلا أنّه من الصعب للغاية رحيل يوفيتش والذي جاء ليثبت أحقيته في الحصول على مقعد أساسي مع النادي الملكي.

وسوف يمنحه زيدان الفرصة خلال الموسم المقبل ومن الصعب التخلي عنه.

جدير بالذكر أنّ يوفيتش تعرض لإصابة مع ريال مدريد أبعدته عن أغلب المباريات التحضيرية.