يوفنتوس يختتم الدوري الإيطالي بالخسارة من سامبدوريا في وداعية أليجري

يوفنتوس يختتم الدوري الإيطالي بالخسارة بهدفين نظيفين من نظيره سامبدوريا بالجولة الـ 38 والختامية للدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق يوفنتوس اليوم للخسارة من نظيره سامبدوريا بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة محاولات على استحياء من يوفنتوس للتسجيل لكن دون أي خطورة تذكر على المرمى إلا في حالات نادرة.

ليبي يلمح باقتراب هذا المدرب من تولي تدريب يوفنتوس الموسم المقبل🧐 pic.twitter.com/2UvdlGWyJR — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وهدد كل من ديبالا ومويس كين مرمى سامبدوريا لكن حارس المرمى والدفاع كانوا متواجدين في المكان والزمان المناسبين لإنهاء تلك الخطورة.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لفريق يوفنتوس عن طريق مويس كين في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة بعد أن كان في موقف تسلل.

وجاء الهدف الأول للفريق صاحب الأرض في الدقيقة الـ 84 عن طريق تمريرة من مانولو جابياديني لدفريل الذي سدد الكرة في مرمى يوفنتوس.

المدير الرياضي ليوفنتوس ينفي التواصل مع جوارديولا

وأضاف كابريري الهدف الثاني لنادي سامبدوريا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق تسديدة من ضربة ثابتة نفذها ببراعة.

بهذه النتيجة تجمد رصيد يوفنتوس الذي حسم الدوري قبل أسابيع في الصدارة بـ 90 نقطة، بينما ارتفع رصيد سامبدوريا للنقطة رقم 53 في المركز التاسع.



