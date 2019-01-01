يوفنتوس ينتظر رد رابيو

بطل إيطاليا تقدم بعرض للاعب الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أورت تقارير صحفية صادرة في إيطاليا أن يوفنتوس تقدم بعرض رسمي لأدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد رابيو مع بي إس جي بحلول نهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي مجاناً والتفاوض معه دون الرجوع لناديه.

وذكرت "توتوسبورت" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، تقدم بالعرض لوالدة اللاعب ووكيلته، بانتظار الرد الرسمي بالموافقة أو الرفض.

وخرج رابيو من حسابات فريقه الفرنسي منذ بداية الموسم وتم استبعاده من تشكيلة الفريق بعد رفضه تجديد عقده.

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وبحسب الصحيفة، فوالدة رابيو تطلب راتباً سنوياً عشرة ملايين يورو، الأمر الذي يسعى يوفنتوس للتفاوض بخصوصه.

وأشار التقرير أن التعاقد مع رابيو سيوفر على يوفنتوس الأموال، وقد يساعده في تعديم خط دفاعه بلاعب من العيار الثقيل مثل روبن دياش من بنفيكا، أو ماتياس دي ليخت، قائد أياكس.

ويلعب يوفنتوس مساء اليوم، الأحد، مع روما ضمن لقاءات الدوري الإيطالي الذي حسم النادي لقبه رسمياً.