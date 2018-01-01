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الانتقالات

يوفنتوس يقترب من ضم مهاجم براجا

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اللاعب يحظى بمتابعة كبيرة من عدة أندية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس اقترب من حسم صفقة ضم مهاجم براجا الشاب فرانسيسكو ترانساو في الانتقالات المقبلة.

ولا يملك يوفنتوس في مركز رأس الحربة الصريح إلا ماريو ماندزوكيتش ومويس كين، بالإضافة لتوظيف كريستيانو رونالدو بالمركز في بعض الأحيان.

وقالت "راي" أن يوفنتوس قدم عرضاً باستعارة الشاب البرتغالي مقابل مليونين ونصف يورو هذا الشتاء، ودفع 15 مليوناً لضمه نهائياً الصيف المقبل.

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وأضافت القناة الإيطالية عدة أندية مهتمة بخدمات ترينساو من ضمنها إنتر وعدة أندية قمة في البرتغال تتابع تتطور اللاعب.

ولم يمثل ترينساو بعد فريق براجا الأول ولكن يلعب مع الفريق الثاني بدوري الدرجة الثانية البرتغالية، كما لعب مع المنتخب البرتغالي تحت 19 عاماً.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بخمسة عشر انتصاراً من أصل ستة عشر مباراة ويستضيف روما مساء اليوم، السبت، في الجولة السابعة عشر.

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