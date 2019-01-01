يوفنتوس يفشل في رد الجميل بعد 116 عاماً!

الرعاة هم السبب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حاول يوفنتوس الإيطالي رد معروف يرجع إلى 116 عاماً مضوا، لنادي نوتس كاونتي الإنجليزي، قبل أن توقفه عقود الرعاية.

وترجع القصة إلى عام 1903، حيث اعتاد اليوفي اللعب باللون الوردي، قبل أن يستعير القميص الأبيض والأسود الشهير من نوتس كاونتي في ذلك العام.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها نوتس كاونتي، أرسلت ليليان جرينوود عضو البرلمان البريطاني رسالة إلى يوفنتوس، تطلب منه توفير قمصان النادي للموسم المقبل رداً لهذا المعروف القديم.

من جانبه رد يوفنتوس كالتالي:"بالنظر للعلاقة الطويلة بين الناديين، يوفنتوس يود المساعدة بكل سرور في توفير الرداء الجديد للموسم المقبل".

وأضاف:"لقد تحدثنا بالفعل مع راعينا الرياضي أديداس لإطلاعهم على الوضع، ولقد تواصلوا فوراً مع نوتس كاونتي لترتيب الاتفاق، ولكن اتضح أن النادي يملك عقداً لمدة عامين مع بوما، والذي لا يسمح لهم بارتداء قميص أي شركة أخرى".

يذكر أن نوتس كاونتي كان أول خصم يواجه يوفي في افتتاح ملعبه الجديد عام 2011، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1.