يوفنتوس يغير استراتيجيته في صفقة رامسي

يوفنتوس حصل على توقيع رامسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس عازم على تبكير ميعاد وصول آرون رامسي، النجم الويلزي، من أرسنال إلى يناير الحالي.

وأكدت عدة مصادر خضوع رامسي للفحح الطبي تمهيداً لانتقاله مجاناً لصفوف البيانكونيري بداية من شهر يونيو المقبل بعد انتهاء عقده في أرسنال.

وقالت "توتو سبورت" إن رامسي اتفق بالفعل على عقد لمدة خمسة مواسم مع يوفنتوس، ولكن الفريق يريده أن يبدأ عقده مبكراً. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

مورينيو يوضح لأبوتريكة سبب قلة جودة المدرب العربي

يبدو أن نيمار يعشق التنافس داخل وخارج الملعب 🧐



⭕️ نيمار ومبابي يتنافسان في تحدي سباق الإبل في الدوحة pic.twitter.com/V3UT18oDjq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ميليتاو

وأضافت الصحيفة أن فابيو باراتيتشي وبافيل نيدفيد، مسؤولي السيدة العجوز، يعملان لإقناع أرسنال للتخلي عن اللاعب في يناير.

وأكد مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري في أكثر من مناسبة أن الفريق لا يحتاج تدعيمات على صعيد خط الوسط إلا في حالة حدوث طواريء.

ويعود يوفنتوس لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع عندما يستضيف كييفو بتورينو ضمن الجولة العشرين.