يوفنتوس يعين فريدريكو فاسكو مدربًا لفريقي تحت 19 و 23 عامًا

يوفنتوس يواصل تطوير فئاته السنية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عين يوفنتوس رسميًا المدرب فيليبو فاسكو للإشراف على فرق تحت 23 وتحت 19 عامًا، ليبدأ رحلته مع يوفنتوس بداية من يناير الحالي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان يوفنتوس قد بدأ في مشروعه الجديد بعد الاستغناء عن المدير الرياضي السابق جيوسيبي ماروتا، والذي أصبح مديرًا رياضيًا لإنتر ميلان.

ويعتبر فيليبو فاسكو أحد أبرز المدربين في إيطاليا، حيث كان مدربًا سابقًا لفوجيا وبولونيا وهيلاس فيرونا، وحقق مع الأندية الثلاثة أرقامًا جيدة.

وأعلن يوفنتوس تعيين فاسكو اليوم الثلاثاء عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، حيث تضمن هذا البيان أن فاسكو سيكون المدرب الجديد لفريق يوفنتوس تحت 19 عامًا وتحت 23 عامًا.

وولد فاسكو في السادس والعشرين من آيار مايو لعام 1969 ويبلغ من العمر 49 عامًا، ودرس القانون ولكنه اكتسب خبرة كبيرة في عالم كرة القدم.

يذكر أن فاسكو عمل مستشارًا مع أندية نابولي وبينيفينتو والعديد من الفرق الأخرى، قبل أن يرى فيه أندريا أنييلي الرجل المناسب من أجل الإشراف على فريق الناشئين.