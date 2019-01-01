يوفنتوس يُعير مدافعه الجديد لكالياري حتى نهاية الموسم

تمت الإعارة بشكل رسمي

أعلن يوفنتوس بشكل رسمي، موافقة المدرب ماوريسيو ساري على إرسال الوافد الجديد لوكا بيليجريني إلى ناديه السابق كالياري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وانضم صاحب الـ20 عامًا إلى البيانكونيري هذا الصيف، قادمًا من روما مقابل 22 مليون يورو، في المقابل انتقل ليوناردو سبينزولا إلى الذئاب.

ونظرًا لصعوبة اعتماد ساري عليه لوجود أليكس ساندرو، المسيطر على مركز الظهير الأيسر في تشكيلة السيدة العجوز، اضطر الشاب الإيطالي للعودة لناديه السابق، الذي لعب له على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

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وسبق لبيليجريني أن تعرض لإصابات مروعة، منها على سبيل المثال جراحة في الرباط الصليبي وكسر مضاعف في الركبة اليمنى، لكنه يبقى محظوظًا بوكيل أعماله مينو رايولا، الذي كان له دورًا كبيرًا في انتقاله لليوفي.