يوفنتوس يعمل على إعادة بيرلو من جديد

سنوات مجيدة لبيرلو مع السيدة العجوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يسعى لإعادة أندريا بيرلو، النجم السابق، لتولي منصب تدريبي، في الجهاز الفني المقبل للفريق.

بيرلو لعب مع يوفنتوس في الفترة من 2011 وحتى 2015 وساعده في تحقيق لقب الدوري خلال تلك الفترة وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت "توتوسبور" أن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي اتصل ببيرلو شخصياً وعرض عليه منصبين لإقناعه بالعودة لصفوف السيدة العجوز.

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كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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وأوضحت الصحيفة أن أنييلي عرض على بيرلو العمل مساعداً مع ماوريتسيو ساري حال تعيينه مدرباً ليوفنتوس الفترة المقبلة.

أما الحل الثاني، بحسب الصحيفة، فهو تولي تدريب فريق تحت 23 عاماً، بداية من الموسم المقبل، ولكن بيرلو لم يعطي إجابة نهائية بعد.

ويعمل بيرلو حالياً في التحليل التلفازي مع شبكة "سكاي" بعد اعتزاله كرة القدم.