يوفنتوس يعلن وصول رابيو لإجراء الفحص الطبي

نادي يوفنتوس الإيطالي يعلن وصول النجم الفرنسي أدريان رابيو لتورينو من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لإنضمامه للفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن وصول النجم الفرنسي أدريان رابيو لمدينة تورينو استعدادًا للانضمام للنادي بشكل رسمي بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا عبر صورة نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وظهر فيها نجم باريس سان جيرمان السابق.

ويأتي وصول رابيو لمدينة تورينو استعدادًا لخضوعه للكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وكان اللاعب قد دخل في مفاوضات مكثفة رفقة يوفنتوس خلال الأسابيع الأخيرة بعدما تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وارتبط اسم رابيو ببرشلونة بشكل كبير في الأشهر الماضية، إلا أن ضم النادي الكتالوني لفرينكي دي يونج والخلافات بين الإدارة ووالدته اللاعب ووكيلته أفشلت المفاوضات.

جدير بالذكر أن انتقال رابيو ليوفنتوس سيكون مجانيًا، حيث ينتهي اليوم تعاقده مع باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن يعلن عن الصفقة غدًا الأحد.