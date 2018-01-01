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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يُعلن نجاح جراحة كانسيلو

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لاعب فريق يوفنتوس كانسيلو يجري عملية ناجحة بالركبة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد نادي يوفنتوس رسميًا نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب جواو كانسيلو والتي ستعجل من موعد عودته للملاعب والتي من المتوقع أن تكون بداية الشهر المقبل.

وكان ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس قد أعلن عن إصابة اللاعب البرتغالي بالركبة وكان من المتوقع عودته إلى الملاعب نهاية شهر يناير المقبل.

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ولكن وفقًا لبيان النادي الرسمي فأن كانسيلو خضع يوم الجمعة لعملية جراحية ناجحة بالركبة، وأنه سيبدأ العلاج الطبيعي بداية من السبت، ومن المتوقع عودته مع بداية العام الميلادي الجديد.

يشار إلى أن كانسيلو البالغ من العُمر 24 عامًا يخوض موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز ولعب معه حتى الآن 15 مباراة في مختلف المسابقات.

يذكر أن كانسيلو تألق من قبل بقمصان انتر ميلان الإيطالي وفالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي، قبل أن يحط الرحال في مدينة تورينو في ميركاتو الصيف لارتداء شعار البيانكونيري.

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