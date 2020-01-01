يوفنتوس يعلن عزل فريقه بالكامل والسلطات الصحية تمنع نابولي من السفر

نادي يوفنتوس يعلن بشكل رسمي عن عزل فريقه بشكل كامل عن التواصل مع من هم خارج المجموعة بسبب ظهور إصابتين بفيروس كورونا.

أعلن نادي يوفنتوس عن ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام نابولي مساء الغد الأحد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره يوفنتوس قبل قليل، وأكد من خلاله أن الإصابتين خارج الفريق الأول لكرة القدم بما فيه من جهاز طبي وفني ولاعبين.

وكتب النادي في البيان: "يعلن يوفنتوس عن وجود إصابتين بفيروس كورونا في صفوفه لاثنان من العاملين في فريق كرة القدم، لكنهما ليسا ضمن اللاعبين أو الفريق الفني بالرغم من ذلك أو الطبي".

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وأضاف: "بالرغم من ذلك وبالتوافق مع الإجراءات المتبعة سيتم عزل الفريق بأكمله من تلك اللحظة، ولن يتعاملوا مع أي شخص من خارج المجموعة".

وأكمل البيان: "العزل يسمح بالتدريبات بشكل طبيعي وبخوض التدريبات، لكن لا يمكن بالتواصل مع أي عنصر من خارج المجموعة، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع السلطات الطبية".

ويعاني الدوري الإيطالي في الوقت الحالي من إصابات عديدة بفيروس كورونا، أبرزها في جنوى الذي يعاني 12 إصابة.

وفي الوقت نفسه رفضت السلطات الصحية سفر نادي نابولي لمدينة تورينو لخوض لقاء الغد بعدما ثبت إصابة إليف إلماس وبيوتر زيلينسكي.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا برصيد أربع نقاط بعد التعادل مع روما الأسبوع الماضي.