يوفنتوس يعلن خضوع خضيرة للجراحة بسبب القلب

مشكلة مفاجأة ظهرت للدولي الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يوفنتوس خضوع لاعبه سامي خضيرة للجراحة صباح اليوم، الأربعاء بعد خضوعه لجرحة على مستوى القلب بعد المشكلة التي تم اكتشافها الأيام الماضية.

خضيرة سيغيب عن مباراة يوفنتوس المهمة مساء اليوم، الأربعاء، أمام أتلتيكو مدريد بعد اكتشاف عدم انتظام في ضربات القلب عشية المباراة.

ونشر النادي بياناً رسمياً أكد فيه إجراء الجراحة على يد طبيب مختص بأمراض وجراحات القلب، وأن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات بعد شهر.

وتحدث التقرير أن اللاعب سيغيب حتى دون الجراحة لفترة ما بين 30 و40 يوماً ليستعيد قلبه المستوى الطبيعي للخفقان قبل الانتظام من جديد بالتدريبات.

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ومر يوفنتوس بظروف مماثفة في 2015 عندما تعرض لاعبه السابق وأرسنال الحالي ستيفان ليخشتاينر لنفس الأمر وخضع للجراحة.

ويحل يوفنتوس ضيفاً مساء الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا" في مدريد.