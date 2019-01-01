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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يعرقل مفاوضات إنتر مع كونتي

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Getty Images
كبار إيطاليا يخطبون ود كونتي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يعطل إتمام المدرب أنطونيو كونتي لاتفاقه النهائي مع إنتر لتدريبه الموسم المقبل خلفاً للوشيانو سباليتي.

وعاد اسم كونتي ليكون المرشح الأبرز لقيادة النيراتزوري بعدما كان قريباً من روما ولكن المدير الفني الإيطالي أكد صعوبة توليه تدريب الفريق العاصمي.

وذكرت "لاجازيتا" أن كونتي لا يزال يرى أن المشروع الأفضل له هو يوفنتوس، وينتظر أن تتم إقالة ماسيمليانو أليجري وتعيينه كبديل له.

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وبحسب الصحيفة أن عائلة زهانج المالكة للنيراتزوري حسمت أمرها بتعيين كونتي حال الاستقرار على إقالة سباليتي، وستستغل الأموال من التأهل لدوري الأبطال في تغطية تكاليف العملية.

وأفاد التقرير أن المفاوضات الرسمية بين الطرفين لم تبدأ ولكن هناك اتصالات بين وكلاء كونتي وإدارة النيراتزوري على مدار الأيام الماضية.

ويحتل إنتر الترتيب الثالث على جدول الدوري الإيطالي قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

 

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