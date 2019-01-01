يوفنتوس يعرض ٥ مليون وبرشلونة يطلب ١٥ في ميراندا

نادي يوفنتوس الإيطالي مهتم بضم اللاعب الشاب خوان ميرندا من صفوف برشلونة والنادي الكتالوني يطلب ١٥ مليون يورو

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق يوفنتوس الإيطالي مهتم بضم اللاعب الشاب خوان ميرندا ظهير فريق شباب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن نادي يوفنتوس قد تقدم بالفعل بعرض من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وتقدم يوفنتوس بعرض قيمته ٥ مليون يورو فقط من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بينما يسعى برشلونة للحصول على ١٥ مليون للتخلي عن خدماته.

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ولا يعد يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي يريد الحصول على خدمات اللاعب حيث يسعى كل من مارسيليا الفرنسي وريال بيتيس الإسباني لضمه هذا الصيف.

ويشترط برشلونة أن يضع شرطًا في عقد اللاعب مع أي فريق ينضم له يسمح للفريق الكتالوني استعادته مقابل ٢٥ مليون يورو في أي وقت يريد.

جدير بالذكر أن اللاعب لا يحصل على الكثير من الدقائق مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث شارك في ٤ مباريات فقط بالموسم الماضي بين دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا.