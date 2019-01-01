يوفنتوس يعرض لاعبه على أياكس للحصول على دي ليخت

يوفنتوس يراقب دي ليخت عن كثب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس وضع استراتيجية خاصة من أجل إقناع أياكس ببيع نجمه ماتياس دي ليخته له الصيف المقبل.

ويتصارع يوفنتوس مع برشلونة على خدمات قلب الدفاع الشاب، وتواجد مديره الرياضي فابيو باراتيتشي في مباراة أياكس وريال مدريد بدوري الأبطال لمراقبته.

وذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس سيعرض على أياكس الحصول على مهاجمه الشاب مويس كين من أجل تخفيض قيمة الصفقة.

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ويرتبط كلاً من كين ودي ليخت بنفس وكيل الأعمال، مينو رايولا، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع الناديين، وهو الأمر الذي بحسب الصحيفة قد يسهل المفاوضات.

ولا يحظى كين بفرصة اللعب أساسياً في يوفنتوس في ظل كثرة الاسماء والنجوم بالخط الأمامي للفريق وسبق أن خرج معاراً لصفوف فيرونا.

وتقدر قيمة دي ليخت في حدود 80 مليون يورو، المبلغ الذي بحسب التقارير يرفض يوفنتوس دفعه بالوقت الراهن.

ويلعب يوفنتوس مساء الجمعة أمام فروزينوني ضمن لقاءات الدوري الإيطالي لحساب الجولة 24.