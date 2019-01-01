يوفنتوس يعرض 2 مليون يورو لضم موهبة العراق وصراع ألماني - تركي عليه

كأس آسيا لفت الأنظار إلى مهند علي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

برز مهند علي؛ موهبة منتخب العراق الشابة ومهاجم الشرطة العراقي، بشكل لافت للنظر خلال منافسات كأس آسيا الإمارات 2019، ونال عديد الإشادات ليس فقط من النقاد والمحليين، لكن جماهير الأندية كذلك بدأت تتصارع للحصول على خدماته.

صاحب الـ18 عامًا قاد أسود الرافدين للوصول لدور الـ16 بالبطولة القارية، ونجح في تسجيل هدفين خلال أربع مباريات، ليخطف أنظار فابيو باراتيشي؛ المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي.

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وفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن باراتيشي يرغب في التعاقد مع مهند علي على الفور، حيث أكد جاهزيته لدفع 2 مليون يورو من أجل الظفر به.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال انضمام اللاعب لصفوف البيانكونيري فإنه سيتم ضمه لفريق تحت 23 عامًا، لكنه سيبقى تحت أنظار ماسيميليانو أليجري؛ المدير الفني للفريق الأول.

"توتو سبورت" كشفت كذلك عن رغبة بايرن ميونخ الإيطالي وجلطة سراي التركي في الحصول على خدمات الموهبة العراقية خلال يناير الجاري إلا أن يوفنتوس يسابق الزمن للتعاقد معه أولًا.

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يذكر أن مهند علي شارك مع منتخب العراق تحت 16 عامًا و17 عامًا، قبل أن يمثل للمرة الأولى المنتخب الأول وهو في عمر الـ17، ليشارك حتى الآن في 15 مباراة، ويسجل ثمانية أهداف.