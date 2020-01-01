يوفنتوس يطلب المستحيل من برشلونة في مفاوضات بيانيتش
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أفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن يوفنتوس طلب إدخال اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج في مفاوضات برشلونة معه للحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية .
وانضم دي يونج إلى برشلونة في الصيف الماضي ، قادمًا من أياكس، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى في صورة مكافآت.
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ويعتبر دي يونج لاعبًا رئيسيًا في الحاضر والمستقبل في كامب نو ، وتركه يرحل أمر مستبعد تماماً من إدارة النادي.
شهد موسم اللاعب الأول صعودًا وهبوطًا ولكن هناك ثقة كاملة في اللاعب الهولندي الدولي.
قد يصبح دي ليخت زميله السابق في أياكس طرفًا في المفاوضات بين الناديين، لكن اسمه لم يُذكر .
فقد واجه ماتياس العديد من الصعوبات في بداية مشواره مع تورينو عكس دي يونج مع برشلونة، لكن من المستبعد حدوث تغير في وضعه.