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يوفنتوس يضحي بماندجوكيتش ويحدد خليفته في مانشستر

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الكرواتي جدد عقده مؤخراً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن الكرواتي ماريو ماندجوكيتش قد يرحل عن صفوف يوفنتوس في الصيف المقبل على الرغم من تجديد عقده مؤخراً مع الفريق.

ومدد ماندجوكيتش عقده لعام إضافي الشهر الماضي مع البيانكونيري، لينتهي في 2020، ولكن تواترت أنباء عن خلافات مع مدربه ماسيمليانو أليجري في الآونة الأخيرة.

وذكرت "توتوسبورت" أن تجديد عقد الكرواتي لا يضمن بقائه، وأن اللاعب نفسه منفتح على فرضية الرحيل في حال وصول عروض مادية مغرية.

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وأشارت الصحيفة أن تجديد يوفنتوس الوشيك لعقد مويس كين، بالإضافة لسعيه لتعزيز الهجوم وضم ماورو إيكاردي من إنتر سيفتح المجال لرحيل ماندجوكيتش.

وتحدث التقرير أن يوفنتوس يريد تعويض الكرواتي بالتعاقد مع أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد، وأكدت أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي، يتابع اللاعب ووضعه في الفترة الأخيرة.

مارسيال، بحسب الصحيفة، قد يكون هو وناديه منفتحين على فكرة بيعه بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلعب يوفنتوس مع روما الأسبوع المقبل ضمن الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإيطالي الذي حسم الفريق لقبه قبل ثلاث جولات.

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