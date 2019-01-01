يوفنتوس يضحي بكانسيلو للتعاقد مع سيديبيه

تغييرات على صعيد خط الدفاع في يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية في إيطاليا أن يوفنتوس عازم على التضحية بجواو كانسيلو، الظهير الأيمن، والتعاقد مع لاعب موناكو جبريل سيديبيه بديلاً له.

وتلقى كانسيلو انتقادات عدة في الفترة الماضية بسبب تراجع مردوده الدفاعي رغم تألقه في الشق الهجومي مع بطل الدوري الإيطالي.

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وتحدثت "لاجازيتا" أن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري يبحث عن ظهير متوازن دفاعياً وهجومياً، وهو ما حدده في لاعب موناكو والمنتخب الفرنسي سيديبيه.

ويبلغ سيديبيه من العمر 26 عاماً وكان ضمن تشكيلة الديوك المتوجة بمونديال روسيا 2018 الأخير، وشارك الموسم الجاري في 27 مباراة مع موناكو في كل المسابقات.

وأفصحت الصحيفة أن يوفنتوس لا يمانع بيع كانسيلو رغم مردوده الهجومي القوي بسبب عدم ملائمته لخطط أليجري، بالإضافة للسعر المرتفع الذي قد يتحصل عليه من عرضه في سوق الانتقالات.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد اشترى كانسيلو الصيف الماضي من فالنسيا مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.