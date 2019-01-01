يوفنتوس يصرف النظر عن منبوذ برشلونة

يبدو أن اللاعب سيطير إلى شمال إنجلترا في الشتاء

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس استبعدت خيار التعاقد مع منبوذ برشلونة إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واقترن اسم وصيف بطل العالم بزعيم الكرة الإيطالية على مدار الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد توقيع البلو جرانا مع الموهوب الهولندي فرينكي دي يونج، الأمر الذي تسبب في خروج لاعب إشبيلية السابق من تشكيلة إرنستو فالفيردي الأساسية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "دياريو سبورت" نقلاً عن مصادر إيطالية، فإن المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو باراتيتشي، قد صرف النظر عن فكرة التوقيع مع صاحب الـ31 عامًا، نظرًا للوفرة الهائلة في مركزه، متمثلة في أسماء من نوعية سامي خضيرة، بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش وآرون رامسي، بخلاف الذين لا يعتمد عليهم ماوريسيو ساري.

ولفت نفس المصدر إلى أن أيام راكيتيتش مع الكاتالان باتت معدودة، خاصة بعد تهميشه من قبل فالفيردي، بإشراكه مرة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية من أصل 10 مباريات خاضها بطل الليجا آخر عامين منذ ضربة بداية الموسم الجديد.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وبحسب نفس التقرير، فسوف يحتدم الصراع على راكيتيتش بين إنتر ومانشستر يونايتد، مع أفضلية للنادي الإنجليزي، كونه الأكثر احتياجًا لخدمات اللاعب الثلاثيني، بعد الهبوط الجماعي في مستوى لاعبي الوسط، في مقدمتهم المتمرد بول بوجبا، فضلاً عن استعداد اليونايتد للموافقة على كافة الشروط المادي لإبرام الصفقة في الشتاء.