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يوفنتوس يصدم الراغبين في ضم ديبالا

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Getty Images
يوفنتوس يجدد تمسكه بديبالا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

جدد يوفنتوس تمسكه بنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، موجهًا بذلك رسالة للأندية التي ترغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني بأنه ليس للبيع.

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وكان ديبالا قد أعلن منذ فترة أنه لا يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ملمحًا لاحتمالية رحيله عن السيدة الفجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى ذلك، ذكرت عدة تقارير صحفية أن العديد من الأندية الكبرى في أوروبا قد بدأت بالتفاوض مع النجم الدولي الأرجنتيني في الفترة الأخيرة.

ولكن أندري أنييلي رئيس نادي يوفنتوس قد تحدث بعكس ذلك، حيث أكد تمسك يوفنتوس بباولو ديبالا وأنه ضمن خطة الفريق المستقبلية.

وقال أنييلي إنه لا صحة لتلك الأخبار التي تتحدث عن عزم ديبالا الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن ديبالا قد  قدم موسمًا متواضعًا بالأرقام مقارنة بمواسمه السابقة، خاصة مع وصول كريستيانو رونالدو إلى السيدة العجوز.

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