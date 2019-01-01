يوفنتوس يسعى لضم سافيتش من أتلتيكو مدريد

نادي يوفنتوس الإيطالي يضع النجم المونتينيجري ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن خيارات دعم دفاعاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب المونتينيجري ستيفان سافيتش مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من الفريق الإيطالي والتي أكدت أن اللاعب أصبح ضمن خيارات الفريق في دعم الدفاع خلال الصيف المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب يعد ضمن قائمة طويلة وضعها يوفنتوس لدعم دفاعه لكنه يأتي بعد الهولندي ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس.

وأكدت الصحيفة أن لاعب أتلتيكو مدريد يتم اعتباره خيارًا رخيصًا في ظل كبر عمره وقرب عقده من الانتهاء مع أتلتيكو مدريد بالإضافة لوضعه في الفريق الإسباني.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب الأوروجوياني خوزيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد أيضًا يعد ضمن القائمة التي يتابعها يوفنتوس لدعم خط دفاعه بعد رحيل بن عطية.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لستيفان سافيتش صاحب الـ 28 عام ينتهي بنهاية موسم 2019-2020 وشارك اللاعب في 1376 دقيقة في كل البطولات هذا الموسم موزعة على 17 مباراة مع الأتلتي.