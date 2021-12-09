يوفنتوس يسخر من تشيلسي بعد خطف صدارة المجموعة في دوري الأبطال

في انقلاب غير متوقع للأحداث، تمكن يوفنتوس الإيطالي من خطف صدارة المجموعة الثامنة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس حقق فوزًا منطقيًا على مالمو السويدي بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، لكنه انتظر حتى الدقائق الأخيرة من مباراة زينيت الروسي أمام تشيلسي الإنجليزي ليتعرف على مصيره.

وتمكن زينيت من فرض التعادل على تشيلسي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب "جازبروم أرينا"، بعد أن كان الفريق الإنجليزي قريبًا للغاية من الفوز.

لاعبو يوفنتوس خلال مباراة مالمو، بالإضافة إلى حسابات النادي الإيطالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سخروا من تشيلسي ونتيجة مباراته أمام زينيت.

الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر موقع "تويتر" رد على تغريدة نشرها حساب زينيت وكتب فيها: "يوفنتوس، على الرحب والسعة"، حيث نشر النادي الإيطالي صورة للنجم الأمريكي ليوناردو دي كابيرو في تعبير عن الامتنان.

فيما قاد كلاوديو ماركيزيو أسطورة يوفنتوس والذي أنهى مسيرته في صفوف زينيت بنشر تغريدة بالإيطالية والروسية لشكر النادي الروسي تعادله الثمين أمام فريق المدرب الألماني توماس توخيل.

وكتب ماركيزيو: "في مثل هذه الليالي، من العدل أن تكون محايدًا وألا تكون مشجعًا عاديًا".

فيما نشرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس عندما علم بنتيجة مباراة زينيت وتشيلسي، بعد نهاية المواجهة أمام مالمو.

وفي نهاية المباراة، وبينما كان لاعبو يوفنتوس على أرض الملعب، اقترب بونوتشي من زملائه في الفريق ورفع لهم يديه بنتيجة مباراة زينيت وتشيلسي والابتسامة تعلو وجهه.

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